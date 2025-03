3 milliards de robots humanoïdes en service dans le monde d’ici 2060, selon une enquête

Une étude de la Bank of America (BofA) suggère que 3 milliards de robots humanoïdes seront en circulation à travers le monde d’ici 2060. En raison des avancées technologiques et de la baisse des coûts de production, les ventes annuelles pourraient atteindre un million d’unités d’ici 2030, les robots à usage domestique représentant la majeure partie du marché. Cette croissance serait notamment portée par les progrès en intelligence artificielle et les innovations en matière de navigation.

À l’instar d’autres technologies émergentes comme l’IA, le marché des robots humanoïdes connaît une expansion rapide. Évalué à 1,7 milliard de dollars en 2023, il pourrait atteindre 23,24 milliards de dollars d’ici 2032, avec un taux de croissance annuel estimé à 38,3 %. Leur vaste champ d’application – de la santé au service client, en passant par la logistique et l’aide ménagère – attire de plus en plus d’investisseurs dans le secteur.

Parmi les principaux acteurs du marché figurent Apptronik, Figure, Tesla, Boston Dynamics et l’entreprise chinoise Unitree, entre autres. Cette dernière a récemment attiré l’attention avec ses modèles très agiles, capables d’atteindre une vitesse de 7,2 km/h. De son côté, Tesla a également progressé avec son modèle Optimus Gen 2, qui bénéficie d’une meilleure autonomie et d’une dextérité accrue par rapport à son prédécesseur.

Plusieurs entreprises spécialisées, telles qu’Agility Robotics et la société chinoise AgiBot, se lancent désormais dans la production à grande échelle. Les modèles Digit d’Agility Robotics seront ainsi intégrés aux entrepôts d’Amazon, tandis que ceux de Figure seront déployés dans des usines de montage de BMW.

Si les premiers modèles sont principalement destinés aux entrepôts et usines, leurs domaines d’application se diversifient progressivement. Dans le secteur de la santé, les robots Robear de TMSUK pourraient par exemple assister les soignants en soulevant et en déplaçant délicatement les patients, ou en les aidant à se mouvoir de manière autonome. Pour l’usage domestique, Clone Robotics a récemment dévoilé un modèle innovant, doté d’une structure musculo-squelettique biomimétique, avec pour objectif de maximiser l’interaction avec les humains.

Une croissance stimulée par les progrès de l’IA et les technologies de navigation

À la lumière des récentes avancées, la BofA estime que la production annuelle de robots humanoïdes atteindra un million d’unités d’ici 2030. D’ici 2060, 3 milliards de ces dispositifs pourraient être en service à travers le monde, la Chine et les États-Unis en concentrant la majorité. Selon ces projections, 65 % des robots seraient destinés aux foyers, 32 % aux services et 3 % à l’industrie.

D’après l’agence, l’essor du secteur a été accéléré ces dernières années, notamment avec l’entrée de nouveaux acteurs tels que Meta et Samsung. Les progrès dans le domaine de l’IA et de la perception tridimensionnelle favorisent également cette expansion. De grandes entreprises technologiques comme Nvidia, OpenAI, Google et Microsoft travaillent actuellement sur des modèles d’IA dédiés aux robots humanoïdes, qu’ils soient à usage domestique ou multitâches. « Avec un tel soutien de poids lourds, nous pensons que les robots humanoïdes sont en passe de passer du stade de concept à une adoption multisectorielle d’ici la fin de la décennie », écrivent les analystes.

L’un des principaux obstacles à l’adoption des robots humanoïdes reste cependant leur coût de développement élevé. Les technologies de pointe qu’ils nécessitent engagent des investissements conséquents. En 2022, le coût moyen de conception d’un modèle entier oscillait entre 500 000 et 1 million de dollars. Par conséquent, seuls les grands groupes à forte capitalisation dominaient alors le secteur. À cela s’ajoutent les adaptations d’infrastructures nécessaires, la formation spécialisée du personnel et la maintenance continue.

Toutefois, la BofA anticipe une baisse significative des coûts dans les années à venir. Le modèle Optimus Gen 2 de Tesla, actuellement estimé entre 50 000 et 60 000 dollars, pourrait voir son prix chuter à 35 000 dollars d’ici la fin de l’année prochaine, pour atteindre 17 000 dollars à l’horizon 2030. En somme, une dynamique comparable à celle observée dans l’industrie des véhicules électriques, notamment en Chine, où la réduction du coût des composants a considérablement favorisé leur adoption. Le marché des robots humanoïdes pourrait suivre une trajectoire similaire.