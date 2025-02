Bill Gates alerte : 4 menaces que les jeunes ne peuvent plus se permettre d’ignorer

Bill Gates, cofondateur de l’un des plus imposants des géants technologiques, est aujourd’hui une voix incontournable sur les grands défis contemporains. Régulièrement sollicité pour son analyse des enjeux mondiaux, il a récemment accordé une interview exclusive au PDG de Stripe, Patrick Collison. Au cours de cet échange, il a mis en garde contre des menaces imminentes qui pourraient bouleverser l’avenir. Entre crises globales et risques émergents, Gates alerte sur une accélération des dangers, certains déjà visibles, d’autres encore latents. Une question persiste : l’humanité prendra-t-elle les mesures nécessaires avant qu’il ne soit trop tard ?

Lors de cette discussion, Bill Gates, cofondateur de Microsoft et président de la Fondation Gates, a dressé un constat préoccupant sur l’évolution des menaces pesant sur la société. Selon lui, de nouveaux périls majeurs doivent particulièrement interpeller les jeunes générations. « Il y a quatre ou cinq menaces réellement effrayantes. Lorsque j’étais jeune, la seule qui me préoccupait profondément était la guerre nucléaire », confie-t-il.

Aujourd’hui, il estime que d’autres crises ont émergé et nécessitent une réponse mondiale urgente. Parmi elles : le changement climatique, les risques liés au bioterrorisme et aux pandémies, ainsi que la potentielle perte de contrôle sur l’intelligence artificielle. « Nous avons désormais quatre notes de bas de page », explique-t-il, avant d’ajouter un autre défi à cette liste déjà lourde : l’augmentation des divisions sociales. « La jeune génération a de quoi s’inquiéter », prévient-il.

L’intelligence artificielle : menace ou opportunité ?

L’intelligence artificielle progresse rapidement, suscitant à la fois espoirs et inquiétudes. Une enquête menée en 2023 révèle que deux tiers des Américains perçoivent l’IA comme une menace pour la civilisation. Le professeur Geoffrey Hinton, l’un des pionniers de cette technologie, estime qu’elle pourrait poser un risque existentiel dans les cinq à vingt prochaines années. Ce serait d’ailleurs en raison de ces craintes qu’il a quitté Google en 2023, avertissant d’une évolution plus rapide que prévu et difficilement contrôlable.

Bill Gates s’intéressait déjà à l’intelligence artificielle lors de la création de Microsoft en 1975. Aujourd’hui, il la perçoit comme un levier pour pallier le manque de compétences dans des secteurs clés tels que la médecine et l’éducation. « Nous n’avons pas suffisamment d’experts médicaux, de spécialistes capables de tout savoir, ni de professeurs qualifiés pour enseigner les mathématiques dans les quartiers défavorisés », souligne-t-il. « Nous manquons d’intelligence, et nous utilisons donc un système de marché pour la répartir. Avec le temps, l’IA – et chacun peut débattre du délai – rendra l’intelligence essentiellement gratuite ».

Toutefois, au-delà des promesses, Gates met en garde contre une intelligence artificielle laissée sans contrôle. Selon lui, l’absence de régulation pourrait entraîner des pertes d’emplois massives, une explosion de la désinformation et l’émergence de nouvelles menaces pour la sécurité. Il appelle donc à l’élaboration de cadres réglementaires et de directives éthiques avant que la technologie ne devienne incontrôlable.

Si ces risques sont anticipés, Gates entrevoit un avenir où l’innovation permettrait de lutter bien plus efficacement contre des maladies comme l’obésité, Alzheimer, le VIH, la polio, la rougeole ou encore le paludisme. « Le rythme de l’innovation n’a jamais été aussi rapide », affirme-t-il avec optimisme.

Risque d’une nouvelle pandémie : une question de temps ?

Bien avant la crise de COVID-19, Bill Gates alertait déjà sur le manque d’anticipation des gouvernements face à une pandémie mondiale. Aujourd’hui encore, il s’inquiète des leçons insuffisamment tirées de cette catastrophe sanitaire. Dans un article de blog publié en 2023, il évoquait son engagement croissant pour l’avenir, notamment depuis qu’il est devenu grand-père. « Avoir un petit-enfant pousse à réfléchir à la manière d’assurer un avenir meilleur, que ce soit en politique, en santé ou face aux défis climatiques », écrit-il.

Pour lui, la prévention des futures épidémies passe par une surveillance accrue des maladies, une accélération du développement des vaccins et une coopération internationale renforcée. Mais au-delà des pandémies naturelles, Gates met en garde contre une autre menace : le bioterrorisme. Il estime que des virus issus du génie génétique pourraient représenter un danger encore plus grand si aucune mesure n’est prise. Sans préparation adéquate, la prochaine crise sanitaire pourrait se révéler encore plus dévastatrice que la précédente.

Le changement climatique est un autre défi que Gates juge sous-estimé. Selon lui, les signes d’une accélération de la crise sont déjà visibles : multiplication des catastrophes naturelles, élévation du niveau de la mer, destructions environnementales affectant des millions de personnes…

S’il a investi massivement dans les énergies renouvelables, il déplore néanmoins la lenteur des avancées. Sans un engagement accru des États et des entreprises, il redoute des conséquences graves : déplacements de populations, pénuries alimentaires et instabilité économique croissante. Face à ce constat alarmant, Gates insiste sur l’urgence d’agir. Plus les gouvernements tarderont à prendre des mesures, plus les dommages seront difficiles à réparer.

VIDÉO : l’interview de Bill Gates par Patrick Collison