Une transaction de Bitcoin consomme assez d’eau pour remplir une petite piscine

Le Bitcoin, la plus célèbre des cryptomonnaies, est extrêmement gourmand en énergie. Une unique transaction consommerait pour le refroidissement plus de 16 000 litres d’eau selon une étude, soit l’équivalent d’une petite piscine. La consommation énergétique très élevée génère une forte chaleur résiduelle dans les composants informatiques des serveurs de minage, ce qui nécessite un refroidissement liquide conséquent.

Le Bitcoin est souvent critiqué pour sa consommation énergétique excessive. Il affiche une consommation annuelle dépassant les 80 TWh, comparable à celle de certains pays entiers. Cependant, il y a un autre aspect moins connu, mais tout aussi en défaveur du Bitcoin, qui est encore peu exploré : sa consommation en eau. Alex de Vries, chercheur à l’Université d’Amsterdam, est l’un des premiers à étudier l’empreinte hydrique de cette cryptomonnaie. Ses résultats, publiés dans la revue Cell Reports Sustainability, sont surprenants : chaque transaction bitcoin consommerait environ 16 000 litres d’eau, soit assez pour remplir une piscine de jardin.

Dans son étude, de Vries définit l’eau comme étant « consommée » quand elle ne peut plus être utilisée ou retournée à sa source naturelle, telle que les lacs, rivières ou nappes phréatiques. Le processus de « minage », essentiel au fonctionnement du bitcoin et d’autres cryptomonnaies, est le principal coupable de cette consommation d’eau.

1600 milliards de litres d’eau en une année

Le minage est un processus informatique nécessaire pour maintenir et sécuriser le réseau bitcoin. Il implique la résolution de problèmes mathématiques complexes qui nécessitent une grande puissance de calcul. Selon de Vries, ce processus de minage a consommé 1600 milliards de litres d’eau en 2021. En comparaison, la consommation d’eau du système bancaire traditionnel est insignifiante : jusqu’à six millions de fois inférieure à celle du Bitcoin.

De plus, au fil des ans, cette consommation d’eau augmente. En 2021 par exemple, la hausse était de 166% par rapport à l’année précédente. Selon les projections de de Vries, la consommation d’eau du Bitcoin pourrait s’élever cette année à 2300 milliards de litres.

Pourquoi cette surconsommation ?

Alex de Vries a approfondi l’étude en se concentrant sur deux aspects majeurs. Le premier est la consommation indirecte d’eau. Le minage nécessite d’importantes quantités d’électricité pour faire fonctionner les ordinateurs qui gèrent les transactions et sécurisent le réseau. Cette électricité est souvent produite par des centrales à charbon, à gaz ou hydroélectriques, chacune ayant une consommation en eau non négligeable. Le deuxième aspect concerne la consommation directe d’eau dans le processus de minage, particulièrement pour le refroidissement des équipements. Ces systèmes informatiques, générant de grandes quantités de chaleur, sont souvent refroidis à l’eau.

Pour réduire cette consommation, de Vries propose plusieurs solutions. D’abord, il recommande l’utilisation d’énergies renouvelables, notamment le solaire ou l’éolien, pour alimenter les systèmes de minage. Il suggère également des méthodes alternatives de refroidissement, comme le refroidissement par immersion. Cette technique consiste à plonger les équipements dans un liquide non conducteur et ne requiert donc pas d’eau douce en continu. Une autre option est l’utilisation de l’eau de mer, une ressource plus abondante comparée à l’eau douce. Enfin, il évoque l’importance du choix géographique des sites de minage. En effet, sous certaines conditions climatiques, le besoin en refroidissement pourrait être significativement réduit.

Source : Cell Reports Sustainability