Ce médicament serait le seul à réduire simultanément et significativement le risque de crise cardiaque et d’AVC

Dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires, responsables de millions de décès chaque année, un nouveau médicament prometteur se montre non seulement efficace contre le risque de crise cardiaque, mais aussi contre l’AVC. Récemment approuvé par la Food and Drug Administration (FDA), il s’agirait ainsi du premier médicament approuvé à réduire de manière significative ces deux risques simultanément. Déjà prescrit pour des pathologies chroniques, ce traitement pourrait ainsi changer la donne dans la prévention des risques cardiovasculaires.

Les résultats d’un essai clinique international récent confirment l’efficacité de cette molécule contre le risque de crise cardiaque et d’AVC. Les chiffres montrent, pour la première fois concernant une molécule unique, une réduction simultanée et notable du risque de crise cardiaque et d’AVC — par rapport à un placebo. Une avancée qui pourrait bien changer durablement les protocoles médicaux liés à ces risques. Les détails ont été publiés dans la revue The Lancet Diabetes & Endocrinology.