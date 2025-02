Un site de fusion nucléaire géant en Chine repéré depuis l’espace : le pays prépare-t-il des armes de nouvelle génération ?

De récentes images satellites révèlent un gigantesque centre de fusion nucléaire par laser dans les montagnes rocheuses de Mianyang, dans le sud-ouest de la Chine. Le centre dispose de quatre bras périphériques à partir desquels des lasers seront dirigés vers une chambre contenant des isotopes d’hydrogène. Des experts affirment que l’infrastructure pourrait non seulement permettre d’exploiter l’énergie de fusion, mais également aider à la conception d’armes nucléaires de nouvelle génération.

La maîtrise de la fusion nucléaire est explorée depuis plusieurs décennies pour l’accès à une énergie quasi illimitée. Parmi les techniques utilisées figure la fusion par confinement inertiel par laser. Elle consiste à créer des conditions de température et de pression très élevées en utilisant de puissants lasers disposés autour d’une cible de combustible.

Les lasers bombardent l’échantillon de combustible (processus d’allumage) pour former un plasma, fusionner les atomes légers en atomes plus lourds et ainsi produire de l’énergie. Plus précisément, la pression qu’exercent les lasers permet de passer la barrière coulombienne, qui représente la répulsion électrostatique entre deux noyaux atomiques, et d’induire la fusion des atomes. La réaction peut, en théorie, produire une quantité d’énergie supérieure à celle utilisée pour la provoquer (gain d’énergie net).

Les États-Unis figurent parmi les pionniers de la fusion par confinement inertiel par laser. En 2022, les chercheurs du National Ignition Facility (NIF) sont pour la première fois parvenus à produire une réaction de fusion avec un gain d’énergie net.

Le centre de Mianyang est basé sur une technologie similaire. En 2020, l’infrastructure, située dans la province du Sichuan, n’était qu’un terrain vague. Cependant, après la levée des mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19, la construction du centre de fusion laser a considérablement accéléré. Le site comprend désormais un vaste bâtiment en forme de X, visible depuis l’espace.

« Cela montre qu’ils prennent la fusion au sérieux », a déclaré Melanie Windridge, PDG de Fusion Energy Insights, une organisation de surveillance du secteur, à CNN. « Ils sont réactifs, ils agissent rapidement et ils font avancer les choses ».

50 % plus grand que le centre américain du même genre

Le centre de Mianyang comprend quatre bras périphériques avec une haute tour centrale disposée au centre. Cette dernière abrite une chambre de confinement à l’intérieur de laquelle le combustible (des isotopes d’hydrogène) est placé. L’énergie des lasers permet de provoquer la fusion des isotopes d’hydrogène, libérant ainsi de l’énergie.

Les observateurs estiment que le centre sera 50 % plus grand que le NIF une fois achevé, ce qui en ferait la plus grande installation de ce type au monde. Cette taille présente en outre des avantages. Un laser plus grand permet d’atteindre des pressions plus élevées et de confiner davantage la matière. Cela pourrait permettre d’augmenter le gain d’énergie net.

Cependant, les expériences de fusion restent extrêmement difficiles à réaliser, même avec des lasers plus puissants. Néanmoins, l’installation pourrait offrir un moyen inédit d’étudier les matériaux dans des conditions extrêmes, en recréant des pressions et températures similaires à celles que l’on trouve au cœur des étoiles ou lors d’explosions nucléaires.

Des armes nucléaires plus petites et plus sophistiquées ?

Mis à part la production d’énergie, l’infrastructure permettra également d’effectuer des recherches sur les armes nucléaires. Le niveau d’énergie que libère la détonation des