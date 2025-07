La Chine a-t-elle vraiment ralenti la rotation de la Terre ? La vérité scientifique derrière le barrage des Trois Gorges»

La Chine a-t-elle vraiment réussi à modifier la rotation de la planète ? Sur les réseaux circule avec force l’affirmation que le barrage des Trois Gorges, le plus grand du monde, a ralenti la rotation terrestre et que la NASA l’a confirmé. Mais la réalité est bien plus nuancée et mérite d’être expliquée avec soin.

Il est vrai que la construction et le remplissage du réservoir ont eu des effets physiques mesurables, mais l’impact est minime et résulte d’un calcul théorique datant d’il y a près de vingt ans. La fameuse « confirmation » de la NASA est en réalité un modèle géophysique, non une mesure directe ni une déclaration officielle récente.

Le plus grand barrage de Chine : dimensions et objectifs

Situé sur le fleuve Yangtsé, le barrage des Trois Gorges est le plus grand projet hydroélectrique du monde, avec plus de 2 km de long et une capacité de 39,3 milliards de mètres cubes d’eau. Sa construction a commencé en 1994 et s’est achevée formellement en 2012, avec de grands objectifs : production d’énergie propre, prévention des inondations et amélioration de la navigation fluviale.

Pour beaucoup, c’est un symbole de l’ambition technologique chinoise, mais aussi un rappel des coûts sociaux et environnementaux des mégaprojets. Plus d’un million de personnes ont été déplacées, des villages entiers ont été engloutis et de nombreuses critiques ont dénoncé son impact écologique.

Le calcul de la NASA : origine et signification

L’idée selon laquelle ce barrage ralentirait la rotation terrestre vient d’une étude théorique publiée en 2005 par le géophysicien Benjamin Fong Chao du Goddard Space Flight Center de la NASA. Chao expliquait :

« Le remplissage du réservoir redistribue la masse de la Terre, modifiant légèrement son moment d’inertie. »

Comme un patineur qui écarte les bras pour ralentir sa rotation, la masse d’eau stockée en altitude modifie la répartition de la masse terrestre et, en théorie, allonge la durée du jour.

Mais de combien parle-t-on réellement ? Selon ce calcul :



La durée du jour terrestre s’allonge d’environ 0,06 microseconde .





L’axe de rotation se déplace d’environ 2 cm.



Ce sont des effets réels d’un point de vue physique, mais absolument imperceptibles dans la vie quotidienne.

A-t-il vraiment ralenti la rotation ? Ce que dit la science

C’est ici que la nouvelle virale se déforme. Il n’existe aucune confirmation officielle récente de la NASA déclarant qu’il a « ralenti » la rotation de manière mesurée ou dramatique. Ce qui existe, c’est un modèle théorique décrivant l’effet de redistribution de la masse.

En fait, ce type de calcul est également effectué pour d’autres barrages ou phénomènes naturels. La géodésie étudie comment les séismes, les glaciers, les barrages et le changement climatique redistribuent la masse et modifient légèrement la rotation, l’axe ou la forme de la Terre.

Le modèle de Chao n’était pas un avertissement catastrophique ni une découverte alarmante. C’était une manière d’illustrer que même les actions humaines peuvent, en théorie, laisser une trace sur les paramètres géophysiques globaux, bien qu’à des échelles minuscules.

La vague virale et la confusion sur les réseaux

Le titre « La NASA a confirmé que le barrage des Trois Gorges a ralenti la rotation de la Terre » est devenu viral sur les réseaux sociaux et certains médias sensationnalistes. Mais il omet des nuances essentielles :

Il ne s’agissait pas d’une étude empirique avec des mesures directes récentes.

Il n’y a pas eu de communiqué officiel récent de la NASA.

Le calcul est une estimation théorique publiée en 2005.

Cette confusion est un bon exemple de la façon dont les réseaux sociaux transforment en « fait confirmé » ce qui n’est en réalité qu’un résultat de simulation, intéressant mais insignifiant en pratique.

D’autres phénomènes qui modifient aussi la durée du jour

Il est utile de rappeler que la durée du jour terrestre varie constamment pour de nombreuses raisons :



Les marées lunaires ralentissent la rotation d’environ 2 ms par siècle.





Les séismes peuvent raccourcir ou allonger le jour de quelques microsecondes (le séisme de 2011 au Japon a raccourci le jour d’environ 1,8 µs).





Le mouvement du noyau terrestre entraîne des variations irrégulières de la rotation.





Le changement climatique, par la fonte des glaciers, redistribue la masse et modifie l’axe de rotation.



Le cas des Trois Gorges est un exemple parmi d’autres. Fascinant sur le plan scientifique, mais sans raison d’alarme.

Conclusion : Science, données et responsabilité

Pourquoi est-il important d’éclaircir cela ? Parce que la vulgarisation responsable consiste à expliquer le monde avec rigueur, même quand la vérité est moins spectaculaire qu’un titre viral.

C’est vrai : le barrage des Trois Gorges, en retenant un tel volume d’eau, produit un effet physique réel sur la rotation de la Terre.

Mais cet effet est minime, théorique et estimé à 0,06 microseconde.

Ce n’est pas un « coup de frein » ni un changement alarmant.

Que pensez-vous de la manière dont ces nouvelles sont diffusées ? Pensez-vous qu’il faudrait exiger davantage de rigueur de ceux qui informent sur la science ?

Je vous invite à réfléchir, partager votre avis et diffuser une information vérifiée. C’est ainsi qu’on peut comprendre le monde avec curiosité, sans peurs injustifiées.