Corossol : un superfruit aux promesses anticancer et antidiabète… mais à quel prix ?

Dans la recherche d'alternatives naturelles pour préserver la santé, un fruit encore peu connu du grand public attire l'attention des chercheurs : le corossol. Originaire d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, ce fruit, utilisé depuis des siècles en médecine traditionnelle pour ses vertus supposées antidiabétiques et anticancéreuses, divise aujourd'hui la communauté scientifique. Tandis que certaines études mettent en avant son potentiel thérapeutique, d'autres évoquent des risques pour la santé neurologique.

Le corossolier (Annona muricata), également appelé graviola, appartient à la famille des Annonaceae. Originaire des régions tropicales d’Amérique latine, il s’est largement acclimaté en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans les îles du Pacifique.

Depuis des générations, diverses parties de cet arbre – fruits, feuilles, écorce et racines – sont utilisées dans la médecine traditionnelle pour traiter un large éventail de maux, allant des infections bactériennes et parasitaires aux douleurs articulaires et troubles digestifs.

Un potentiel anticancéreux étudié

Les recherches scientifiques menées sur le corossol ont révélé la présence de plusieurs composés bioactifs, notamment des acétogénines, des flavonoïdes et des alcaloïdes. Ces molécules présentent des propriétés cytotoxiques, capables d’éliminer certaines cellules cancéreuses. De précédents travaux ont suggéré que ces acétogénines peuvent freiner la croissance tumorale et jouer ainsi un rôle dans la prévention du cancer.

Une méta-analyse de 2015, rassemblant plus de 130 études sur le sujet et publiée dans l’International Journal of Molecular Sciences, met en lumière les effets potentiels des extraits de corossol : ils inhiberaient la prolifération des cellules tumorales et favoriseraient leur apoptose (mort cellulaire programmée). Toutefois, ces résultats proviennent majoritairement d’études in vitro et animales, et leur transposition à l’homme reste à confirmer.

« Le fruit est utilisé comme remède naturel contre l’arthrite, la névralgie, l’arthrose, la diarrhée, la dysenterie, la fièvre, le paludisme, les parasites, les rhumatismes, les éruptions cutanées et les infections parasitaires. Il est aussi consommé pour stimuler la lactation après l’accouchement »,