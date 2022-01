Crash imminent d’un débris de fusée SpaceX sur la Lune

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Un reste de fusée de SpaceX, qui erre dans l’espace depuis plusieurs années, est sur le point de s’écraser sur la Lune. L’impact devrait avoir lieu début mars, sur la face cachée de notre satellite naturel. Bien que ce malencontreux événement rappelle à quel point l’espace est encombré par les débris spatiaux, le choc à venir sera aussi l’occasion, pour les scientifiques, d’étudier la formation de cratères sur la Lune et d’avoir un nouvel aperçu de sa géologie.

Il s’agit plus exactement du deuxième étage d’une fusée Falcon 9, qui en février 2015, a servi à mettre en place le Deep Space Climate Observatory (connu également sous son acronyme DSCOVR, à prononcer comme « discover ») de la National Oceanic and Atmospheric Administration. L’observatoire est situé au point de Lagrange L1, à 1,5 million de kilomètres de la Terre ; il est principalement chargé de surveiller le flux de particules émis par le Soleil, afin d’informer la Terre si une éruption solaire majeure devait survenir.

Après son lancement depuis la base de Cap Canaveral, la fusée aurait dû retomber sur Terre, mais il s’avère qu’elle ne disposait pas d’assez de carburant pour retourner dans notre atmosphère et est donc restée « bloquée » dans l’espace, maintenue par la force de gravité du système Terre-Lune. Des astronomes ont découvert que l’orbite de l’objet allait bientôt croiser celle de la Lune. Selon Bill Gray, créateur de Project Pluto — un logiciel de suivi d’objets géocroiseurs et d’astéroïdes — l’impact devrait avoir lieu le 4 mars.

Un emplacement déterminé avec grande précision

Ce deuxième étage de fusée pèse environ quatre tonnes métriques et frappera la Lune à une vitesse d’environ 2,58 km/s, rapporte Ars Technica. L’impact devrait donc créer un cratère relativement conséquent, une occasion unique, pour les scientifiques, d’observer la géologie de la face cachée de la Lune. Encore faut-il que les instruments d’observation pointent dans la bonne direction au bon moment. « Nous aimerions vraiment déterminer l’emplacement de l’impact aussi précisément que possible, afin que les gens du Lunar Reconnaissance Orbiter et du Chandrayaan-2 puissent trouver le cratère (et, si nous avons de la chance, imager l’impact) », a écrit Bill Gray sur la page dédiée au suivi de cet objet.

Malgré les modèles précis élaborés par Gray, il n’est pas si simple de prédire avec certitude où et quand aura lieu l’impact. Outre les effets gravitationnels dus à la Lune, au Soleil et aux planètes, ce débris spatial est également soumis à la lumière solaire, dont les effets « sont difficiles à prévoir parfaitement », explique l’expert. Non seulement cette lumière effectue une poussée de l’objet vers l’extérieur, l’éloignant lentement du Soleil, mais une certaine partie rebondit sur les côtés de ce long cylindre en rotation. Ces effets imprévisibles sont faibles, mais s’accumuleront jusqu’au jour J, ajoute Gray.

Pour le moment, l’impact est prévu pour le 4 mars, à 12:25:39, au point de latitude +4,39, longitude est 233,20. « À vue de nez, la prédiction ci-dessus peut se tromper d’un degré ou de deux minutes par rapport à l’heure prévue » estime Gray, mais des observations réalisées au début du mois de février permettront sans aucun doute de réduire les incertitudes et d’affiner la prédiction. Le point d’impact devrait être déterminé à un kilomètre près, voire moins.

Premier crash lunaire involontaire

Ceux qui espèrent suivre une partie de l’événement seront déçus : l’objet étant à faible élongation (ce qui signifie qu’il est proche du Soleil lorsqu’on l’observe depuis la Terre), les observations seront pratiquement impossibles jusqu’aux alentours du 7 février. À cette date, une courte fenêtre d’observation, d’un ou deux jours, permettra de le repérer. « Il sera brillant, proche et se déplacera rapidement », affirme l’astronome. Puis, du 10 février au 4 mars, l’objet sera à nouveau à faible élongation.

Lorsqu’ils ne sont pas conçus pour revenir sur Terre, contrairement aux derniers modèles conçus par SpaceX, les étages supérieurs des fusées sont généralement renvoyés vers notre atmosphère, où ils finissent par se désintégrer. Dans le cas de missions interplanétaires, ils sont orientés vers une orbite héliocentrique éloignée de notre planète.

Comme le souligne Bill Gray, c’est la première fois qu’un matériel spatial frappera involontairement la Lune. En 2009, dans le cadre de la mission Lunar CRater Observing and Sensing Satellite (LCROSS), la NASA avait délibérément envoyé un étage de fusée hors d’usage au niveau du pôle Sud de la Lune pour collecter des données d’observation du cratère d’impact et analyser les éjectas expulsés au moment du crash. L’objectif de la mission était de confirmer la présence ou l’absence de glace d’eau dans un cratère ombragé en permanence près d’une région polaire lunaire.

Mais d’autres impacts pourraient survenir dans un futur plus ou moins proche : Gray suit en effet une douzaine de débris situés en orbite haute, relativement proches de la Lune. Avec le temps, ces objets pourraient bien s’écraser eux aussi sur notre satellite. Ils pourraient également finir par brûler dans l’atmosphère terrestre ou bien gagner de l’énergie en passant près de la Lune, ce qui les expulserait en orbite autour du Soleil.

Source : Project Pluto