Découverte stupéfiante aux Tonga : un bloc de 1 180 tonnes traîné par une vague géante

La découverte d’un gigantesque mégaclaste à l’intérieur des terres de Tongatapu, principale île de l’archipel des Tonga, offre un nouvel éclairage sur la dynamique des tsunamis dans cette région du Pacifique. Ce bloc rocheux de 1 180 tonnes aurait été charrié par une vague atteignant une hauteur de 50 mètres, il y a environ 7 000 ans, sur une distance de plus de 200 mètres depuis le littoral. Les scientifiques y voient un élément déterminant pour mieux anticiper les risques liés à ces événements extrêmes.

La compréhension des événements extrêmes passés est essentielle aux stratégies de prévention pour ceux à venir. Pour ce faire, les géologues s’appuient généralement sur l’analyse de blocs rocheux — appelés mégaclastes — présents en zone côtière et qui peuvent servir d’indicateurs d’événements géologiques ou météorologiques de grande ampleur, tels que les tsunamis et les tempêtes.

Ces blocs peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres cubes et se trouver à des altitudes variées. Leur déplacement est principalement attribué aux grandes vagues d’origine météorologique ou géologique. Les îles Tonga, situées dans le sud du Pacifique, sont régulièrement exposées à de telles vagues extrêmes, générées soit par des cyclones tropicaux, soit par des tsunamis provoqués par des séismes ou des éruptions volcaniques.

Le tsunami qui a touché Tongatapu, l’île la plus peuplée de l’archipel, en 2022, a par exemple été provoqué par l’éruption du volcan sous-marin Hunga et a généré des vagues atteignant jusqu’à 22 mètres de hauteur. Plusieurs blocs rocheux transportés par les vagues ont déjà été signalés sur l’île, certains figurant parmi les plus gros mégaclastes de tsunami répertoriés à ce jour.

En effectuant des observations sur la côte sud de l’île pour relever des traces de tsunamis passés, les chercheurs de l’Université de Queensland ont découvert par hasard un autre de ces blocs. Baptisé Maka Lahi, ses mensurations impressionnantes indiquent qu’il s’agit de l’un des plus gros mégaclastes transportés par les vagues connus jusqu’ici.

« Il était tard dans la journée et nous parlions à des agriculteurs lorsqu’ils nous ont indiqué ce rocher », rapporte Martin Köhler, doctorant au School of the Environment de l’Université du Queensland et auteur principal de l’étude, récemment publiée dans la revue spécialisée Marine Geology. « J’ai été très surpris ; il est situé loin à l’intérieur des terres, en dehors de notre zone d’étude sur le terrain, et a dû être transporté par un très gros tsunami. C’était assez incroyable de voir ce gros morceau de roche posé là, recouvert et entouré de végétation », s’étonne-t-il.

Des vagues de 50 mètres de hauteur durant 90 secondes

Maka Lahi mesure 14 x 12 x 6,7 mètres et constitue le deuxième plus gros mégaclaste de tsunamis recensé aux Tonga, juste après Maui Rock, ce dernier atteignant 15 × 11 × 9 mètres. Les deux blocs rocheux sont situés sur le côté est de Tongatapu et auraient été transportés par des vagues en provenance du sud-ouest ou du nord-ouest. Maka Lahi semble avoir été arraché d’une falaise haute de 30 à 40 mètres, avant d’être déplacé sur plus de 200 mètres à l’intérieur des terres. D’après les chercheurs, il s’agirait du plus gros rocher de sommet de falaise transporté par un tsunami jamais documenté.

L’équipe a réalisé une modélisation 3D afin de mieux comprendre la manière dont ce bloc a pu être détaché de la falaise et projeté aussi loin. Les simulations ont montré que pour déloger un tel volume rocheux, les vagues devaient atteindre une hauteur de 50 mètres et durer environ 90 secondes. Cette estimation temporelle, bien que sujette à discussion, est cohérente avec les autres paramètres géophysiques analysés. Selon les datations, l’événement se serait produit il y a environ 7 000 ans, au cours de l’Holocène, une période qui a débuté il y a quelque 11 700 ans.

« L’analyse renforce notre compréhension du transport des vagues sur les rochers afin d’améliorer les évaluations des risques côtiers dans les régions exposées aux tsunamis dans le monde entier », explique Annie Lau, géomorphologue côtière au School of the Environment de l’Université du Queensland et coauteure de l’étude.

Le tsunami aurait probablement été provoqué par un événement géologique de grande ampleur, comme un séisme sous-marin ou une éruption volcanique, phénomènes fréquents dans cette zone particulièrement active sur le plan tectonique. « Le dernier tsunami aux Tonga, survenu en 2022, a fait six morts et causé d’importants dégâts », rappelle Annie Lau. « Comprendre les événements extrêmes passés est important pour anticiper les risques côtiers », conclut-elle.

Source : Marine Geology