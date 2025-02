Fusion nucléaire : le tokamak français WEST établit le nouveau record du monde avec plus de 22 minutes de plasma stable

Le tokamak français WEST a maintenu une réaction de fusion stable pendant plus de 22 minutes (1 337 secondes), dépassant ainsi de 25 % le précédent record du monde, détenu par la Chine. La stabilité du plasma a été maintenue avec une puissance de chauffe de 2 mégawatts. Cette avancée marque une nouvelle étape clé pour l’exploitabilité commerciale de l’énergie de fusion, la prochaine étape étant de maintenir le plasma pendant plusieurs heures.

La fusion nucléaire fait l’objet de recherches très actives depuis plus de 80 ans, en raison de son potentiel énergétique exceptionnel. Un seul gramme d’isotopes d’hydrogène suffirait notamment à produire l’équivalent en énergie de 11 tonnes de charbon. Un réacteur à fusion fonctionnel offrirait ainsi un approvisionnement énergétique quasi illimité, tout en étant neutre en carbone et en ne produisant pas de déchets radioactifs à longue durée de vie.

La fusion nucléaire nécessite également beaucoup moins de matière et de combustible que la fission, qui est déjà une source d’énergie extrêmement concentrée. Elle pourrait en outre être utilisée en complémentarité avec d’autres technologies, telles que les réacteurs à fission actuels ainsi que les dispositifs à neutrons et d’autres technologies énergétiques.

Cependant, son exploitabilité se heurte à de nombreux défis, liés aux besoins en infrastructures complexes et spécialisées, ainsi qu’aux limites technologiques actuelles. Alors que la fusion des atomes est relativement facile à réaliser, il est pour le moment difficile d’obtenir un rendement énergétique commercialement viable.

Vidéo montrant l’intérieur du Tokamak de WEST durant la réaction :

— CEA (@CEA_Officiel) February 19, 2025