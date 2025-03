Google teste « l’AI mode », une fonctionnalité de recherche exclusivement basée sur l’IA

Google accélère ses efforts en matière de navigation internet basée sur l’IA en introduisant de nouvelles fonctionnalités sur Google Search. Le moteur de recherche offrira de nouveaux aperçus des résultats générés par IA, tandis qu’un « AI mode » permettant d’effectuer des recherches en ligne de manière entièrement conversationnelle est en cours d’expérimentation. Cela pourrait radicalement changer la manière dont nous effectuons nos recherches en ligne et pourrait fortement réduire la visibilité des sites web ainsi que l’accès aux contenus de qualité.

En 2024, la publicité liée aux moteurs de recherche a rapporté plus de 350 milliards de dollars à Alphabet, la société mère de Google. Cependant, l’entreprise est depuis quelques années confrontée à une forte concurrence de la part des entreprises d’IA. Les chatbots d’IA sont toujours plus utilisés pour la recherche sur internet en raison de leur facilité d’utilisation. OpenAI a d’ailleurs ajouté des fonctions spécifiques de recherche à ChatGPT depuis le mois d’octobre de l’année dernière.

En réponse, Google mise sur l’intégration de l’IA dans son moteur de recherche, bien que cela semble aller à l’encontre de ce pour quoi Google Search a initialement été créé. Néanmoins, l’entreprise semble insister sur le fait que son objectif n’est pas de mettre fin à la recherche en ligne traditionnelle, mais au contraire améliorer celle-ci…

« Grâce à nos nouvelles fonctionnalités d’IA, les utilisateurs utilisent plus que jamais la recherche Google pour obtenir de l’aide sur des questions nouvelles et plus complexes », explique dans un article de blog de l’entreprise, Robby Stein, vice-président des produits chez Google Search. « Les aperçus IA sont l’une de nos fonctionnalités de recherche les plus populaires, désormais utilisées par plus d’un milliard de personnes », affirme-t-il.

D’autre part, selon Google, la plupart des recherches sont formulées sous forme de questions plutôt que de mots-clés. Les réponses générées par IA seraient plus adaptées pour ce type de requêtes. Alors que l’entreprise a précédemment proposé des aperçus de résultats de recherches sous forme de résumés générés par IA (la fonctionnalité AI Overviews), son prochain objectif est d’améliorer la qualité de ces aperçus avec Gemini 2.0.

Une optimisation ciblant les requêtes difficiles ?

Google a lancé Gemini 2.0 en décembre dernier, en commençant par une version simplifiée (Gemini 2.0 Flash). Alors que la version plus complexe est actuellement encore en phase de test, elle est optimisée de sorte à pouvoir être intégrée à Google Search. Cette optimisation permettrait de répondre aux requêtes les plus difficiles dans le domaine des mathématiques, de la programmation, des requêtes multimodales, ainsi que d’autres à venir.

« Grâce aux fonctionnalités avancées de Gemini 2.0, nous fournissons des réponses plus rapides et de meilleure qualité et affichons les aperçus d’IA plus souvent pour ces types de requêtes », indique Stein. Cette mise à niveau permettra d’afficher davantage d’aperçus d’IA parmi les résultats de requêtes conventionnels du moteur de recherche. En outre, les utilisateurs mineurs pourront accéder à AI Overviews et il n’y aura plus besoin de se connecter avec un compte Google pour y accéder.

L’AI mode sera également alimenté par Gemini 2.0 et changera ainsi radicalement la façon d’effectuer des recherches sur Google Search. En effet, plutôt que d’afficher directement les liens bleus habituels dans les résultats, le moteur affichera plutôt des données présélectionnées et pré-filtrées par l’IA. Le mode conversationnel offrira la possibilité d’affiner les recherches en posant des questions supplémentaires – un peu de la même façon que Perplexity.

« Vous pouvez poser toutes les questions qui vous viennent à l’esprit et obtenir une réponse utile alimentée par l’IA, avec la possibilité d’aller plus loin avec des questions de suivi et des liens Web utiles », explique Stein. Il serait en outre possible de poser des questions nuancées qui nécessiteraient en temps normal plusieurs étapes de recherche. Selon l’entreprise, cette fonctionnalité étendrait les aperçus d’IA en utilisant des capacités de raisonnement, de réflexion et de multimodalité avancées.

Une entrave à l’accès aux médias et aux informations de qualité ?

Ce nouveau mode de recherche pourrait limiter l’accès à certains sites web, car l’IA sélectionnera elle-même ses sources. Bien que l’entreprise affirme que des liens « pour en savoir plus » seront affichés dans les résultats, il n’a pas été précisé dans quelle mesure. Cela soulève des questions quant à l’accès aux médias et à la diversité de l’information. Cette restriction serait à la fois pénalisante pour les utilisateurs et les organisations, sans compter que Google reste le moteur de recherche le plus utilisé au monde.

Toutefois, la fonctionnalité est encore en phase d’essai et ne sera en premier lieu accessible qu’aux abonnés Google One AI Premium. L’entreprise précise en outre que beaucoup de travail sera nécessaire avant que l’AI mode ne soit pleinement fonctionnel. Elle a même admis que les recherches exclusivement basées sur l’IA ne permettent pas toujours d’obtenir de bons résultats. Dans ces cas-là, l’outil se contenterait de fournir les résultats de manière traditionnelle.

Par ailleurs, lors des tests préliminaires, l’AI mode semblait adopter une personnalité et émettre des opinions, comme le ferait un chatbot. Les premiers retours du public aideront ainsi à identifier les points d’amélioration et à optimiser l’expérience. « Au cours de cette prochaine phase de test, nous aborderons ces types de défis et apporterons rapidement des modifications à l’expérience utilisateur en fonction des commentaires que nous recevrons », conclut Stein.