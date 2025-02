Ce guide de «sabotage du fascisme» de la CIA devient l’un des documents les plus consultés du web

Un guide de la CIA datant de la Seconde Guerre mondiale et ayant servi à « saboter » le fascisme est soudainement devenu l’un des documents les plus consultés sur Internet au cours des derniers jours. Déclassifié en 2008, le guide fournit des informations de base sur la manière « d’être un mauvais employé ». L’objectif aurait été de fournir des moyens simples de se rebeller contre les nazis et de semer le trouble dans leurs structures sociales.

Ce guide de la CIA a été créé par William Donovan, le directeur du Bureau des services stratégiques américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Publié à la fin de la guerre en 1944, il a été élaboré à la suite du succès du sabotage de citoyens dont l’objectif était de se rebeller contre les nazis. Il compile diverses techniques simples pour nuire à l’ennemi depuis l’intérieur.

« La pratique généralisée du sabotage simple harcèlera et démoralisera les administrateurs et la police ennemis », indique le guide. « Le sabotage peut prendre la forme d’actes techniques de grande envergure, qui nécessitent une planification minutieuse et l’intervention d’agents spécialement formés, ou bien d’innombrables actes simples que le simple citoyen saboteur peut accomplir ».

Les techniques proposées par le guide ne nécessitent pas d’outils ou d’équipements spéciaux, de sorte que n’importe quel citoyen puisse les appliquer. Elles sont conçues pour minimiser les risques, les blessures et d’éventuelles représailles. Les citoyens peuvent en outre appartenir ou non à un groupe organisé et effectuer les sabotages dans un but non personnel, mais pour un intérêt commun à plus long terme.

60 000 consultations le mois dernier

Parmi les techniques proposées figure par exemple le sabotage du moral des bureaux nazis en offrant délibérément des promotions aux employés incompétents, être trop bavard en partageant excessivement ses expériences personnelles et mettre en avant aussi souvent que possible des problèmes mineurs. Le guide, intitulé « Simple Sabotage Field Manual », propose aussi de toujours