Des labyrinthes cosmiques au cœur des trous noirs : une nouvelle théorie intrigante

Longtemps perçus comme de simples abîmes gravitationnels, les trous noirs continuent de poser un redoutable défi aux lois de la physique. La relativité générale les décrit comme des objets lisses et dépourvus de structure interne, tandis que la mécanique quantique laisse entrevoir une complexité invisible. Pour tenter de réconcilier ces deux visions, une équipe de chercheurs avance une hypothèse audacieuse : à l’intérieur des trous noirs se déploieraient des « super-labyrinthes », des réseaux de cordes multidimensionnelles issus de la théorie des cordes. Une piste théorique prometteuse pour sonder leur microstructure.

Les trous noirs, ces singularités gravitationnelles d’où rien ne peut s’échapper, posent un casse-tête théorique depuis des décennies. Si la relativité générale d’Einstein permet d’en modéliser les effets à grande échelle, elle se révèle inadéquate pour en décrire l’intérieur au niveau quantique.

Dans cette zone encore inexplorée, des hypothèses audacieuses, telles que celle des « super-labyrinthes », ouvrent une nouvelle voie pour appréhender les propriétés fondamentales des trous noirs dits « branaires », dont la description implique l’existence de dimensions spatiales supplémentaires.

C’est dans cette perspective qu’une équipe de physiciens de l’Université de Californie du Sud (USC), conduite par Nicholas Warner, professeur de physique, d’astronomie et de mathématiques au USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences, propose une construction conceptuelle innovante.

« La relativité générale est un cadre puissant pour comprendre la structure macroscopique des trous noirs, mais elle reste un outil approximatif lorsqu’il s’agit de leur microstructure », déclare Warner dans un communiqué. Selon lui, la théorie des cordes, qui vise à unifier les forces fondamentales, pourrait fournir les outils manquants pour cette exploration.

Les travaux antérieurs de Warner et de ses collaborateurs ne permettaient qu’une représentation floue des trous noirs, analogue à une image numérique de faible définition. Les « super-labyrinthes » offriraient, en comparaison, une résolution mille fois supérieure, équivalente — par analogie — à une image de haute définition à