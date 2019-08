177 Partages











Depuis fort longtemps, il existe une croyance populaire disant que les personnes optimistes ont une meilleure espérance de vie. Mais qu’en est-il d’un point de vue scientifique ? Aujourd’hui, une équipe de chercheurs résultant de la collaboration entre plusieurs institutions répond à cette question suite à une vaste et longue étude. Résultat : oui, les optimistes vivent plus longtemps !

Des chercheurs de l’École de médecine de l’Université de Boston (BUSM), du Centre national pour le SSPT du VA Boston Healthcare System et de la Harvard TH Chan École de santé publique, ont constaté que les personnes optimistes ont plus de chances de vivre plus longtemps que la moyenne et d’atteindre une « longévité exceptionnelle », c’est-à-dire d’atteindre 85 ans ou plus.

L’optimisme fait référence à l’attente générale que de bonnes choses vont se produire, ou à la conviction que l’avenir sera favorable. Alors que de précédentes recherches ont déjà permis d’identifier de nombreux facteurs augmentant les risques de maladies et de décès prématuré, nous en savions jusqu’à ce jour beaucoup moins sur les facteurs psychosociaux positifs pouvant favoriser un vieillissement en bonne santé.

L’étude était basée sur 69’744 femmes et 1429 hommes. Les deux groupes ont participé à un sondage approfondi pour évaluer leur niveau d’optimisme, ainsi que leur santé globale et leurs habitudes telles que l’alimentation, le tabagisme et la consommation d’alcool. Les résultats ont été publiés dans la revue PNAS.

Les femmes ont été suivies pendant 10 ans et les hommes pendant 30 ans. Lorsque les individus ont été comparés sur la base de leurs niveaux d’optimisme initiaux, les chercheurs ont constaté que les hommes et les femmes les plus optimistes présentaient, en moyenne, une durée de vie plus longue de 11 à 15% et une probabilité plus grande d’atteindre l’âge de 85 ans par rapport aux groupes les moins optimistes.

Les résultats ont été maintenus après prise en compte de l’âge, de facteurs démographiques tels que le niveau d’instruction, les maladies chroniques, la dépression et également des comportements liés à la santé, tels que la consommation d’alcool, l’exercice, le régime alimentaire et les visites de soins primaires.

« Alors que la recherche a identifié de nombreux facteurs de risque de maladies et de décès prématuré, nous en savons relativement moins sur les facteurs psychosociaux positifs pouvant favoriser un vieillissement en bonne santé », a expliqué l’auteure Lewina Lee, psychologue en recherche clinique au Centre national pour le SSPT du VA Boston et professeure adjointe de psychiatrie au BUSM. « Cette étude présente un grand intérêt pour la santé publique car elle suggère que l’optimisme est l’un des atouts psychosociaux susceptibles de prolonger la durée de vie. Il est intéressant de noter que l’optimisme peut être modifiable à l’aide de techniques ou de thérapies relativement simples ».

Bien que les données montrent un lien évident entre optimisme et longévité, on ne sait pas encore exactement comment l’optimisme aide les gens à prolonger leur durée de vie. « D’autres recherches suggèrent que les personnes plus optimistes pourraient être en mesure de réguler les émotions et les comportements, mais aussi de mieux se remettre des facteurs de stress et des difficultés », a déclaré l’un des auteurs principaux, Laura Kubzansky, professeure de sciences sociales et comportementales au Harvard TH Chan École de santé publique.

Les chercheurs considèrent également que les personnes les plus optimistes ont tendance à adopter des habitudes plus saines, par exemple en étant plus susceptibles de faire de l’exercice et moins susceptibles de fumer, ce qui pourrait prolonger leur durée de vie. « La recherche sur les raisons pour lesquelles l’optimisme compte autant reste à faire, mais le lien entre optimisme et santé devient de plus en plus évident », a déclaré l’auteur principal Fran Grodstein, professeur d’épidémiologie à la Harvard TH Chan École de santé publique.

« Notre étude contribue aux connaissances scientifiques sur les facteurs de santé susceptibles de protéger contre le risque de mortalité et de promouvoir le vieillissement résilient. Nous espérons que nos résultats inspireront de nouvelles recherches sur les interventions visant à améliorer les facteurs de santé positifs susceptibles d’améliorer la santé de la population », a ajouté Lee.

Source : PNAS