Incendies liés aux batteries au lithium : comment se déclenchent-ils vraiment ?

On entend de plus en plus parler d’incendies provoqués par des batteries au lithium. Des téléphones portables aux vélos électriques, ces cellules sont devenues indispensables dans la vie moderne. Mais sont-elles vraiment sûres ?

Le problème est qu’elles sont très efficaces, mais peuvent devenir extrêmement dangereuses en cas de défaillance. Rien qu’en 2023, le service des pompiers de New York (FDNY) a signalé 268 incendies liés à des batteries au lithium, ayant causé 18 morts et plus de 150 blessés. Les experts avertissent que la menace grandit avec la popularisation des vélos électriques, trottinettes et autres appareils portables.

Pourquoi les batteries au lithium prennent-elles feu ?

Les batteries lithium-ion sont compactes, légères et puissantes, mais leur chimie interne est très sensible. Une simple perforation, un court-circuit ou une surchauffe peuvent déclencher ce qu’on appelle une « fuite thermique », un processus où la température interne augmente de façon incontrôlée.

Quand cela se produit, la cellule peut s’enflammer violemment ou exploser. La chaleur extrême déclenche des réactions chimiques qui génèrent des gaz inflammables, augmentant le risque d’incendie et rendant la combustion presque impossible à éteindre avec des moyens classiques.

« Le véritable problème est la rapidité avec laquelle la réaction se déclenche », expliquent les spécialistes de la National Fire Protection Association (NFPA). Une fois lancée, la fuite thermique se propage en chaîne aux autres cellules de la batterie, provoquant un incendie extrêmement intense.

Le défi d’éteindre ces incendies

Les incendies de batteries au lithium ne se comportent pas comme des feux classiques. Les méthodes habituelles, comme l’eau, ne fonctionnent pas toujours. En réalité, l’eau peut réagir avec les matériaux chimiques et aggraver la situation si la cellule est exposée et libère du lithium métallique.

Les pompiers doivent utiliser des mousses spéciales ou de grands volumes d’eau pour refroidir les cellules et empêcher la réaction de continuer. Pourtant, même si le feu semble éteint, les batteries peuvent se rallumer des heures ou des jours plus tard en raison de réactions internes non résolues.

La NFPA souligne que c’est l’un des grands défis pour les services d’urgence. Les directives actuelles recommandent de surveiller les débris pendant des heures, car le risque de réinflammation est réel et dangereux.

Risques pour la santé et l’environnement

Au-delà des flammes, la fumée générée par ces incendies est particulièrement toxique. Elle contient des gaz comme le fluorure d’hydrogène, qui peuvent irriter ou brûler les voies respiratoires.

Un incendie de ce type peut nécessiter l’évacuation de zones entières, comme cela s’est produit à Guadalajara, en Espagne, où un incendie dans une usine de recyclage a obligé à alerter 60 000 personnes en raison du nuage toxique produit.

Les résidus des batteries brûlées posent aussi des dangers environnementaux. Les métaux lourds et électrolytes peuvent contaminer les sols et les eaux, nécessitant un traitement spécialisé pour éviter des dommages à long terme.

Incidents récents qui inquiètent les autorités

Le risque n’est pas théorique : des villes du monde entier constatent une augmentation de ces incendies.

À New York, le FDNY alerte sans relâche sur les dangers de recharger des vélos électriques en intérieur sans surveillance. « En 2023, on a enregistré 268 incendies liés aux batteries au lithium, avec un bilan dévastateur de 18 morts », avertissent-ils.

En Espagne, outre l’incendie de Guadalajara, plusieurs incidents domestiques ont été causés par des chargeurs défectueux ou des batteries bas de gamme sans certification. Ces cas ont entraîné des campagnes de sensibilisation pour promouvoir un usage sûr des appareils.

Bien que les batteries au lithium soient puissantes et utiles, leur sécurité dépend d’un usage responsable. Les experts et pompiers recommandent de suivre ces conseils :



Utiliser des chargeurs d’origine ou certifiés. Éviter les produits bon marché non homologués.





Ne pas laisser les appareils en charge sans surveillance , surtout la nuit.





Éviter les chocs ou perforations des batteries. Ne pas utiliser d’appareils endommagés.





Suivre les instructions du fabricant sur le stockage et les températures maximales.





Ne jamais jeter les batteries avec les ordures ménagères : elles doivent être recyclées dans des points spécifiques.



Les autorités insistent aussi sur la nécessité de renforcer la réglementation pour imposer des normes minimales de sécurité, notamment sur le marché des véhicules de mobilité personnelle.

Réfléchir et agir

L’essor de la mobilité électrique et des appareils portables nous oblige à réfléchir à leur utilisation en toute sécurité. Les batteries au lithium sont une technologie indispensable, mais une mauvaise utilisation peut provoquer des drames.

Pour profiter de leur potentiel sans en payer le prix en vies humaines ou en dégâts environnementaux, il est essentiel de s’informer, d’exiger de la qualité et de respecter les consignes de sécurité. Partagez ces informations et participez à la sensibilisation : ensemble, nous pouvons prévenir des incendies dévastateurs.