Levez les yeux le 25 avril : Vénus, Saturne et la Lune dessineront un « smiley » céleste

Un magnifique alignement céleste réunira Vénus, Saturne et un mince croissant de Lune dans la nuit du 24 au 25 avril, dessinant brièvement un « smiley » lumineux dans le ciel matinal, selon la NASA. Les trois astres s’aligneront dans une configuration triangulaire saisissante, perceptible à l’œil nu juste avant l’aube. Jumelles ou télescopes permettront d’en admirer les subtils détails.

Alors que la pluie de météores des Lyrides atteindra son apogée entre ce soir et demain matin, d’autres événements astronomiques retiendront l’attention dans les jours à venir. La planète Mars, notamment, dominera le ciel austral chaque soir ce mois-ci. Début avril, elle s’intercalait entre Procyon (dans la constellation du Petit Chien) et Pollux (dans celle des Gémeaux), poursuivant depuis une lente migration apparente.

Vénus, de son côté, amorcera sa transition d’astre du soir à celui du matin. Visible à l’est, proche de l’horizon, elle grimpera progressivement dans le ciel à l’approche de l’aube. C’est dans ce contexte qu’entre le 24 et le 25 avril, elle formera une triple conjonction spectaculaire avec Saturne et un fin croissant lunaire.

En astronomie, une conjonction désigne la proximité apparente de plusieurs astres dans le ciel. Lorsqu’elle implique trois objets célestes, on parle alors de triple conjonction. Cette fin de semaine, Vénus, Saturne et la Lune offriront un tableau saisissant, évoquant un visage souriant esquissé dans le ciel.

« Vénus se situera plus haut au-dessus de l’horizon oriental, Saturne un peu plus bas, et le croissant de Lune encore plus bas et légèrement au nord », a détaillé Brenda Culbertson, ambassadrice de la NASA pour le système solaire, au média KSNT. « Ce fin croissant rappellera un sourire. Pour certains, l’ensemble de ces astres brillants dessinera un smiley », a-t-elle ajouté.

Un visage souriant dans le ciel

Le moment le plus propice pour observer cette triple conjonction surviendra environ une heure avant le lever du Soleil, soit vers 5h30 du matin. Elle sera visible depuis les deux hémisphères, à condition de bénéficier d’un ciel dégagé. Le croissant lunaire apparaîtra juste au-dessus de l’horizon, éclairé à environ 8 %, à seulement deux jours de la nouvelle Lune.

La partie obscure de notre satellite naturel sera également perceptible, légèrement baignée par la lumière cendrée — ce halo grisâtre causé par la réverbération de la lumière terrestre sur la surface non éclairée de la Lune.

L’astre le plus brillant précédant le lever de la Lune sera Vénus. Sa forte luminosité tient à sa relative proximité de la Terre, combinée à la forte réflectivité de son atmosphère dense. Le troisième acteur de ce ballet céleste — Saturne — pourra être repéré de l’autre côté du croissant par rapport à Vénus, peu avant que les premières lueurs du jour ne dissipent la scène. À ce moment précis, le « smiley céleste » prendra toute sa forme.

Par ailleurs, Mercure et Neptune pourraient également se laisser deviner à l’œil aguerri. Mercure se situera juste en dessous du trio principal, tandis que Neptune apparaîtra entre la Lune et Saturne. Ces deux planètes demeureront toutefois très basses sur l’horizon et risquent d’échapper à l’observation, dissimulées par le relief ou effacées par la lumière de l’aube. Enfin, le 30 avril, Jupiter fera son apparition à l’ouest, environ une demi-heure après le coucher du Soleil, accompagné lui aussi d’un croissant de Lune.