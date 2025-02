Le supercalculateur le plus puissant au monde désormais au service de la sécurité nucléaire américaine

Fruit d’un investissement de 600 millions de dollars, le supercalculateur le plus puissant jamais conçu a été officiellement inauguré au Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), en Californie. Baptisé « El Capitan », cet ordinateur d’exception jouera un rôle stratégique dans la réalisation de simulations complexes, notamment pour des applications essentielles en matière de sécurité nationale. Parmi ses missions phares : garantir la sûreté de l’arsenal nucléaire américain.

Depuis plusieurs années, le Département de l’énergie des États-Unis (DOE) pilote le programme Coral-2, destiné à développer des superordinateurs de nouvelle génération conçus pour étendre les frontières de la recherche scientifique et de l’ingénierie. Conçus pour traiter d’immenses volumes de données et exécuter des calculs extrêmement complexes à des vitesses remarquables, ces systèmes de pointe sont désormais essentiels dans des domaines aussi variés que la climatologie, la médecine ou la physique des matériaux.

Dans le cadre de ce programme, le DOE a commandé El Capitan pour succéder à « Sierra », un modèle lancé en 2018. La construction de ce supercalculateur a débuté en mai 2023 et, depuis novembre dernier, il est pleinement opérationnel.

Officiellement inauguré le 9 janvier, El Capitan s’impose aujourd’hui comme l’ordinateur le plus puissant au monde, selon les performances mesurées par le LLNL. Son architecture repose sur plus de 11 millions de cœurs de traitement, répartis dans 44 544 unités AMD MI300A, intégrant processeurs, cartes graphiques et mémoire à large bande passante.

Sécurisation de l’arsenal nucléaire américain

L’une des missions les plus sensibles d’El Capitan sera de contribuer à la sécurisation de l’arsenal nucléaire des États-Unis. Depuis l’arrêt des essais nucléaires souterrains en 1992, la sûreté des armes repose sur des simulations numériques sophistiquées. Le nouveau supercalculateur permettra de modéliser le comportement des matériaux nucléaires avec une précision inégalée. « Les capacités d’El Capitan aident les chercheurs à garantir la sûreté, la sécurité et la fiabilité du stock nucléaire national en l’absence d’essais souterrains », souligne le communiqué du LLNL.

Au-delà de la dissuasion nucléaire, El Capitan sera mobilisé pour des travaux de recherche touchant à la sécurité nationale, à la physique des hautes densités d’énergie, aux données nucléaires et à la conception d’armes conventionnelles. Ses capacités de calcul pourraient également accélérer la découverte de nouveaux matériaux, offrant de nouvelles perspectives pour des applications scientifiques et industrielles.

Le supercalculateur le plus rapide au monde

Les performances d’El Capitan ont été évaluées par le biais du benchmark High-Performance Linpack (HPL), référence mondiale pour mesurer la vitesse des superordinateurs. Résultat : un score impressionnant de 1,74 exaflops en moyenne. Pour saisir l’ampleur de ce chiffre, rappelons qu’un exaflop correspond à un milliard de milliards d’opérations par seconde (1018). Le système a même atteint un pic de performance de 2,79 exaflops, le propulsant en tête du classement mondial des superordinateurs.

Avec cet exploit, El Capitan devient le troisième supercalculateur à franchir le seuil de l’exaflop, rejoignant ainsi des géants comme Frontier, installé au Oak Ridge National Laboratory dans le Tennessee. Un reflet de la compétition technologique entre les grandes puissances pour dominer le champ stratégique de la haute performance de calcul.