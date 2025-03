Première mondiale : un patient survit 105 jours avec un cœur artificiel

Un patient australien a reçu le premier cœur artificiel total à longue période au monde. Il a vécu avec l’implant pendant plus de 105 jours consécutifs avant de recevoir un vrai cœur. Disposant d’un rotor à suspension magnétique, la pompe en titane du cœur artificiel est conçue pour éviter toute usure mécanique et faire office de dispositif de soutien provisoire. Les chercheurs espèrent à terme en faire un dispositif de remplacement permanent.

D’après l’OMS, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Parmi ces maladies figure l’insuffisance cardiaque, qui affecte près de 26 millions de personnes chaque année. En France, près de 70 000 décès et plus de 150 000 hospitalisations sont liés chaque année à l’insuffisance cardiaque. L’insuffisance cardiaque est chronique, irréversible et s’aggrave au fil du temps une fois initiée. L’espérance de vie à 5 ans est estimée à 50 %.

Cette affection se traduit par l’incapacité du cœur à fournir un débit sanguin suffisant pour assurer les besoins de l’organisme. Elle survient généralement suite à une défaillance du muscle cardiaque, une hypertension artérielle ou un infarctus. Dans un premier temps, l’organisme s’adapte naturellement en augmentant la fréquence cardiaque afin de pallier la perte de contractilité. Pour ce faire, la paroi du muscle cardiaque s’épaissit afin d’augmenter le nombre de récepteurs noradrénergiques. Cependant, cela provoque au fil du temps une hypertrophie induisant finalement une défaillance cardiaque.

Des médicaments peuvent être prescrits aux patients souffrant d’insuffisance cardiaque, mais une tolérance médicamenteuse (diminution de la réponse à un médicament) a tendance à se développer avec le temps. La transplantation de dispositifs de soutien cardiaque (stents, stimulateurs cardiaques, etc.) ou d’organes entiers devient à ce stade obligatoire.

On estime que 200 000 patients en insuffisance cardiaque sont en attente d’une transplantation d’organe chaque année, mais seuls 3 % en bénéficient en raison de la pénurie de donneurs. Les cœurs artificiels totaux sont proposés depuis quelques années comme solution temporaire pour les patients souffrant d’insuffisance cardiaque en attendant un donneur. Leur développement se heurte cependant à des défis techniques majeurs entravant leur capacité à être implantés dans l’organisme pendant de longues périodes.

Le cœur artificiel total développé par BiVACOR est le premier au monde à avoir été implanté pendant une aussi longue période chez un patient. « Un quart des personnes en attente d’une greffe mouraient autrefois. Ce n’est désormais plus le cas grâce à des dispositifs comme celui-ci », a déclaré Paul Jansz, le célèbre chirurgien cardiaque qui a réalisé l’intervention, à ABC News.

La plus longue durée d’implantation d’un cœur artificiel

L’implant BiVACOR consiste en un système de pompe mécanique en titane suffisamment petit pour pouvoir être intégré même dans l’organisme d’un enfant de 12 ans. Pesant environ 650 grammes, les patients implantés ne sentiraient même pas son poids. Il dispose d’un moteur doté d’un mécanisme spécialement conçu pour éviter toute usure mécanique de ses composants. Le rotor du moteur est suspendu par des aimants permettant d’éviter les frottements entre les éléments internes.

Le dispositif est alimenté par une batterie externe rechargeable connectée à un fil relié à la poitrine du patient. Cette dernière dispose d’une autonomie de 4 heures et le patient est averti lorsqu’elle doit être rechargée. Les médecins espèrent qu’elle pourra être améliorée à l’avenir pour offrir plus d’autonomie ou un meilleur système de charge.

Le patient ayant reçu l’implant souffrait d’une insuffisance cardiaque grave qui l’empêchait d’effectuer des tâches simples, comme marcher pour aller aux toilettes. Les médecins ont estimé qu’il ne pouvait pas survivre suffisamment longtemps pour attendre un cœur provenant d’un donneur.

L’intervention, effectuée à l’hôpital St Vincent de Sydney, a duré six heures et a été saluée comme une véritable prouesse dans le domaine de la chirurgie cardiaque. « Il y avait certainement de la nervosité, surtout lorsque Daniel [Timms, l’inventeur du BiVACOR] a actionné l’interrupteur et l’a mis en marche [le cœur artificiel] », a déclaré Jansz.

Le patient a vécu avec le cœur artificiel pendant 105 jours jusqu’à ce qu’un organe provenant d’un donneur compatible soit disponible. Il s’agit de la plus longue durée d’implantation d’un cœur artificiel total. À noter que le BiVACOR a été implanté pour la première fois chez un patient en juillet 2024, mais celui-ci n’a jamais pu quitter l’hôpital. Depuis, quatre autres patients ont également été implantés, mais eux non plus n’ont pas pu porter le dispositif suffisamment longtemps.

Les concepteurs du BiVACOR estiment que le dispositif pourra être implanté à davantage de patients d’ici deux à trois ans. « Nous devons augmenter la production d’appareils, c’est actuellement notre principale limitation… nous accélérons la fabrication afin qu’ils soient prêts à être utilisés », affirme Timms. Quatre autres dispositifs seront implantés cette année dans le cadre du programme Artificial Heart Frontiers de l’Université Monash.