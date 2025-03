Robots humanoïdes : Nvidia prédit une révolution industrielle imminente

La robotique humanoïde franchit un cap : des entreprises comme Agility Robotics et Agibot passent à la production industrielle, ouvrant la voie à une adoption massive. Selon la Bank of America, la fabrication annuelle pourrait atteindre un million d’unités d’ici cinq ans, avec un parc potentiel de trois milliards de robots en service à l’horizon 2060. Mais pour Jensen Huang, PDG de Nvidia, cette révolution pourrait arriver bien plus tôt. Lors de sa conférence GTC, il a estimé que les robots humanoïdes feront leur entrée à grande échelle dans les usines dans moins de cinq ans.

Fondée en 1993, Nvidia s’est imposée comme une figure dominante du secteur des processeurs graphiques (GPU), au croisement de l’univers vidéoludique et du calcul haute performance. Début 2025, son PDG a annoncé un tournant décisif dans l’évolution de l’intelligence artificielle, porté par une série d’innovations de rupture. Exemple emblématique : la superpuce GB200 NVL72, censée multiplier par 30 à 40 les performances d’inférence par rapport au modèle H100, son prédécesseur.

Cependant, l’empreinte technologique de Nvidia déborde largement du cadre des semi-conducteurs. La robotique humanoïde, en particulier, constitue désormais l’un de ses axes stratégiques majeurs. Le groupe y déploie ses plateformes d’intelligence artificielle et ses processeurs, dans l’objectif de concevoir des machines capables d’interagir de manière autonome avec leur environnement.

Lors de la GTC, Jensen Huang a estimé que l’émergence de ces robots n’était plus une perspective lointaine. Il a déclaré : « Ce n’est pas une question de cinq ans, mais de quelques années ». L’industrie manufacturière, selon lui, constituera le premier terrain d’accueil, du fait d’un environnement plus sécurisé et de cas d’usage bien identifiés. Sur le plan économique, Huang estime qu’un robot humanoïde pourrait être loué pour « environ 100 000 dollars » (évoquant probablement un coût de location global sur plusieurs années) – un investissement qu’il juge rationnel pour nombre d’entreprises industrielles.

Isaac GR00T N1 : un prototype de robot humanoïde d’un nouveau genre

Parmi les annonces phares de la GTC figure la présentation du modèle Isaac GR00T N1, qualifié de « première fondation ouverte au monde » destinée aux robots humanoïdes polyvalents. Ce prototype marque le début d’une série de modèles pré-entraînés que Nvidia entend mettre à disposition des concepteurs de robots.

Le système se distingue par une architecture cognitive duale, calquée sur le fonctionnement du cerveau humain – une approche qui évoque celle de Helix, développée par Figure AI. D’une part, un module de « pensée rapide » reproduit les réflexes et l’intuition, s’appuyant sur des démonstrations en conditions réelles et sur des données synthétiques générées dans l’environnement virtuel Omniverse de Nvidia. D’autre part, un module de « pensée lente », fondé sur la vision et le langage, assure une prise de décision plus méthodique.

Selon les données fournies par l’entreprise, GR00T N1 est capable d’accomplir avec fluidité des tâches telles que la manipulation, le déplacement ou le transfert d’objets. Plus encore, ce robot est doté d’aptitudes à mener des opérations complexes nécessitant à la fois une compréhension fine du contexte et une coordination de plusieurs compétences. Des capacités conçues en priorité pour les secteurs industriels, notamment la manutention, l’emballage et l’inspection, où rigueur et polyvalence sont de mise.

Un partenariat stratégique dévoilé

Autre moment fort de l’événement : l’annonce d’une collaboration stratégique réunissant Google DeepMind, Disney Research et Nvidia autour du projet « Newton », un moteur physique open-source conçu pour permettre l’exécution de tâches complexes avec une précision accrue.

Issu de la plateforme Warp de Nvidia, ce moteur sera pleinement compatible avec les environnements de simulation MuJoCo de Google DeepMind et Isaac Lab de Nvidia. L’impact attendu est prometteur : Newton pourrait multiplier par 70 la vitesse d’apprentissage des robots. Disney Research figure parmi les premiers bénéficiaires de cette technologie de pointe, qui sera utilisée pour perfectionner ses personnages robotiques. « L’ère de la robotique généraliste est arrivée », a conclu Huang.

VIDÉO : présentation d’Isaac GR00T N1