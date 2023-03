Curiosity photographie pour la première fois des rayons de Soleil traversant des nuages martiens

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Ce coucher de soleil captive le monde entier. Il faut dire qu’il n’est pas tout à fait comme les autres… Le rover Curiosity a envoyé sur Terre la première image d’un rayon de soleil couchant, qui traversait une couche de nuages sur Mars. La vision est poétique, mais elle apporte aussi aux scientifiques des informations précieuses sur la planète rouge.

Ce phénomène lointain n’a rien à envier à la beauté des couchers de soleil que l’on peut trouver par chez nous. L’image est presque irréelle. À travers une couche de gris bleuté, on perçoit les rayons diffus du soleil, qui nimbent la chape de nuages de délicates nuances de rose et de vert. C’est la première fois que l’on peut admirer une image d’un coucher de soleil martien à travers les nuages. Mais bien entendu, le rover Curiosity, qui a commencé sa mission d’exploration en 2012, n’a pas pris ces photos uniquement pour nos beaux yeux.

Développé par le NASA’s Jet Propulsion Laboratory, ce robot aventurier a été déployé sur Mars en 2012 afin de fournir de précieuses données aux scientifiques. Cette photo de coucher de soleil faisait donc partie de ses objectifs. Elle a été prise le 2 février 2023, au 3730e jour martien de la mission, et publiée le 6 mars dernier dans un communiqué de la NASA. Le robot mène, entre autres, une enquête sur les nuages crépusculaires de Mars.

La tâche n’est pas si facile, car les nuages sont plutôt rares sur cette planète. En effet, il n’y a pas beaucoup d’eau dans l’atmosphère martienne. La densité de l’air n’est que de 1% de celle de l’atmosphère terrestre. Les nuages apparaissent le plus souvent vers l’équateur, pendant la partie la plus froide de l’année, c’est-à-dire lorsque Mars est la plus éloignée du soleil. Ceux de la photo sont, supposent les chercheurs de la NASA, composés de glace carbonique, ou glace de dioxyde de carbone. En effet, leur altitude est inhabituellement élevée. Généralement, les nuages martiens, composés d’eau glacée, culminent à 60 kilomètres d’altitude.

Le rover a déjà effectué des observations en 2021 sur les nuages noctulescents, c’est-à-dire brillant la nuit. Ces nouvelles observations s’appuient donc sur ces bases. L’enquête de 2021 reposait sur des photos en noir et blanc, qui avaient pour but d’étudier le mouvement de ces masses nuageuses. La nouvelle enquête met au contraire l’accent sur la captation des couleurs, grâce à la caméra Mastcam de Curiosity. L’idée est de voir plus précisément comment les particules des nuages se développent et se comportent au fil du temps.

Une « plume » iridescente illumine le ciel martien

En plus de cette image de « coucher de soleil », Curiosity a aussi capturé l’image d’un nuage iridescent, qui avait une forme un peu similaire à celle d’une grande plume. Sur la photo ci-dessus, il semble illuminé de douces lumières roses, vertes et bleues. « Lorsqu’ils sont éclairés par la lumière du soleil, certains types de nuages ​​peuvent créer un affichage arc-en-ciel appelé irisation. Là où nous voyons une irisation, cela signifie que la taille des particules d’un nuage est identique à celle de leurs voisines dans chaque partie du nuage », explique le scientifique spécialiste de l’atmosphère Mark Lemmon dans le communiqué. « En examinant les transitions de couleur, nous voyons la taille des particules changer à travers le nuage. Cela nous renseigne sur la façon dont le nuage évolue et sur la façon dont ses particules changent de taille au fil du temps ».

Ces deux images n’ont pas tout à fait été « prises sur le vif ». Elles résultent en fait de l’assemblage de 28 images prises par le rover Curiosity, et ont été ensuite éditées au sein de la NASA pour souligner les lumières. Les observations de Curiosity pour cette nouvelle « chasse aux nuages » ont commencé en janvier et se sont poursuivies jusqu’à la mi-mars. Curiosity devrait donc être en mesure d’envoyer aux scientifiques de la NASA de nombreuses nouvelles informations sur ces phénomènes météorologiques aux couleurs fascinantes.