Des salles de classe aux allures de forêt ralentissent la progression de la myopie, selon une étude

La myopie est aujourd’hui le trouble visuel le plus répandu à l’échelle mondiale, avec une progression rapide au cours des deux dernières décennies. Devenue un enjeu majeur de santé publique, elle pourrait concerner près de la moitié de la population mondiale d’ici à 2050. Si la chirurgie réfractive constitue une option corrective intéressante, ce type d’intervention montre toutefois ses limites face aux formes sévères de myopie. Dans ce contexte, de nouvelles stratégies préventives émergent. Plusieurs études ont déjà montré qu’une exposition régulière à l’environnement extérieur peut freiner la progression du trouble. Dernière piste en date : des chercheurs chinois suggèrent qu’il serait possible d’obtenir des effets similaires en recréant en intérieur les conditions lumineuses et visuelles d’un environnement naturel.

La myopie est un défaut visuel qui affecte la vision de loin. Elle résulte généralement d’un allongement excessif du globe oculaire, entraînant une focalisation de l’image devant la rétine plutôt que sur celle-ci. Plus la correction focale nécessaire est élevée, plus la myopie est dite sévère. On parle de myopie forte lorsqu’elle dépasse -6 dioptries, ou lorsque la longueur de l’œil excède 26 millimètres.

En France, la progression de ce trouble est jugée préoccupante. En une décennie, la proportion d’adultes myopes est passée de 20 % à 37 %. Chez les moins de 18 ans, elle touche désormais 20,5 % de la population. Plus alarmant encore : en 2023, plus de 500 000 enfants âgés de 6 à 15 ans ont été diagnostiqués avec une myopie évolutive.

Si les solutions classiques incluent lunettes, lentilles de contact et chirurgie réfractive, une piste moins conventionnelle attire aujourd’hui l’attention du monde scientifique : l’influence de l’environnement visuel sur le développement de la myopie.

Passer du temps à l’extérieur réduirait en effet le risque de développer le trouble. Deux hypothèses principales sont avancées : d’une part, l’intensité de la lumière naturelle jouerait un rôle protecteur ; d’autre part, la diversité visuelle des paysages extérieurs – faite de contrastes, de textures et de profondeurs – offrirait une stimulation bénéfique pour la vision.

C’est dans cette optique qu’une équipe de chercheurs de l’Université Central South, en Chine, dirigée par le professeur Weizhong Lan, a conduit une étude expérimentale en recréant à l’intérieur de salles de classe des conditions visuelles semblables à celles de l’extérieur. L’objectif : exposer les enfants à des stimuli visuels comparables à ceux rencontrés dans un environnement naturel.

Une salle de classe à « ciel ouvert »

Pour les besoins de l’étude, les chercheurs ont conçu une salle de classe immersive, dont les murs et les pupitres étaient recouverts d’images représentant des buissons et des arbres, tandis que le plafond imitait un ciel bleu. Pendant un an, 250 enfants âgés d’environ 9 ans ont suivi leurs cours dans cette classe simulée, tandis qu’un groupe témoin de 250 élèves poursuivait sa scolarité dans une salle traditionnelle aux murs blancs.

« Comme les murs sont moins réfléchissants lorsqu’ils sont couverts d’images végétales, l’éclairage a été ajusté afin que la luminosité sur les bureaux soit identique dans les deux classes », précise Ian Flitcroft, membre de l’équipe de recherche à l’hôpital Children’s Health Ireland de Temple Street, à Dublin.

Les résultats, pré-publiés dans la revue ARVO Journals, se sont révélés significatifs. Chez les enfants déjà atteints de myopie, ceux placés dans la salle immersive ont vu la progression de leur trouble ralentir de 0,22 dioptrie par rapport aux élèves de la classe témoin. Une différence notable, qui constitue un ralentissement non négligeable de la dégradation visuelle.

Même chez les enfants présentant une acuité visuelle parfaite (20/20), les effets ont été mesurables. Leur inclusion dans l’étude permettait d’observer si la prévention pouvait s’appliquer dès les premiers stades du développement visuel. Le groupe bénéficiant de l’environnement simulé a vu la courbure oculaire évoluer plus favorablement, avec une progression réduite de 0,18 dioptrie par rapport à leurs camarades.

Pour Billy Hammond, chercheur à l’Université de Géorgie, ces données sont « cliniquement significatives ». « Si vous ne pouvez pas empêcher l’apparition de la myopie, vous pouvez au moins en réduire la sévérité », souligne-t-il. L’étude n’est cependant pas exempte de limites. Chez certains enfants déjà atteints, l’approche n’a pas produit d’effet tangible. Selon Hammond, ces jeunes patients seraient peut-être moins aptes à percevoir les contrastes visuels, nécessaires à la stimulation de la vision.

Ces résultats viennent appuyer l’hypothèse du rôle central des fréquences spatiales dans le développement oculaire. « L’œil se façonne en fonction des stimuli visuels qu’il reçoit », rappelle le chercheur. Or, les environnements artificiels – éclairés par des lumières froides et uniformes, pauvres en contrastes – ne fournissent pas une richesse suffisante pour guider le développement harmonieux de l’œil. À l’inverse, les espaces extérieurs offrent un foisonnement de motifs, de distances et de variations lumineuses qui constituent une stimulation bénéfique pour la vision.

Le Dr Lan, à l’initiative de l’étude, estime que cette approche immersive pourrait être mise en œuvre à moindre coût dans les établissements scolaires et autres espaces clos. Selon lui, les élèves n’ont pas été perturbés par ces aménagements ; certains ont même rapporté une amélioration de leur capacité de concentration.

Source : Arvo Journals