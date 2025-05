Et si s’ennuyer un peu était bon pour le cerveau ? Ce qu’en disent les neuroscientifiques

Souvent perçu comme un état contre-productif, l’ennui pourrait en réalité s’avérer bénéfique pour le cerveau, selon les neuroscientifiques. À petites doses, il jouerait un rôle d’adaptation naturelle, permettant au système nerveux sympathique de se réinitialiser et de mieux résister à l’anxiété. Cela met en lumière une façon naturelle de tirer parti des courts moments d’inactivité, dans un monde soumis à un rythme de plus en plus soutenu.

Nous faisons généralement l’expérience de l’ennui à travers une soudaine perte d’intérêt ou de concentration pour une activité en cours. Ce désengagement rend plus difficile le maintien de l’attention. D’un point de vue neurobiologique, cet état se traduit par l’activation de régions cérébrales spécifiques.

Lorsque l’attention demeure pleinement mobilisée, le réseau cérébral chargé de la concentration sélectionne les stimuli les plus pertinents et filtre ceux qui pourraient nous distraire. En revanche, si l’activité suscite peu d’intérêt, l’activation de ce réseau diminue à mesure que l’attention faiblit. Parallèlement, l’activité du réseau fronto-pariétal, impliqué dans le contrôle exécutif, tend elle aussi à décroître.

Cette baisse d’attention favorise alors l’activation du réseau du mode par défaut. Celui-ci détourne l’attention des stimuli extérieurs pour la tourner vers l’activité mentale interne, c’est-à-dire vers l’introspection. Cela implique la synchronisation de plusieurs régions cérébrales clés, dont l’insula, impliquée dans le traitement sensoriel et émotionnel. L’amygdale, structure impliquée dans la formation des souvenirs émotionnels, est également sollicitée lors de ces phases d’ennui, notamment pour gérer les émotions négatives qui peuvent en découler.

Cet état est encore largement considéré comme négatif. « Généralement défini comme une difficulté à maintenir son attention ou son intérêt dans une activité en cours, l’ennui est généralement considéré comme un état négatif que nous devrions essayer d’éviter ou de nous empêcher de vivre », écrivent Michelle Kennedy, chercheuse en santé mentale des jeunes, et Daniel Hermens, professeur de santé mentale et de neurobiologie de l’adolescence à l’Université de la Sunshine Coast, en Australie, dans un article publié sur The Conversation.

Dès lors, nous cherchons instinctivement à échapper à l’ennui. Le cortex préfrontal médian ventral s’active pour inciter à rechercher des sources de stimulation plus attrayantes. Pourtant, loin d’être nuisible ou stérile, l’ennui pourrait, selon Kennedy et Hermens, procurer des effets bénéfiques inattendus si nous apprenions à l’accepter.

Un moyen simple et naturel de réinitialiser le système nerveux

Notre mode de vie contemporain nous soumet à une exposition quasi constante au stress, du fait du flux ininterrompu d’informations à assimiler. Pour y faire face, beaucoup adoptent un rythme effréné, ne s’accordant que de brèves pauses. Or, ces rares moments de répit sont souvent consacrés à l’organisation des tâches futures ou à des activités tout aussi stimulantes, perçues à tort comme reposantes. Selon les chercheurs, « les adultes donnent involontairement aux jeunes générations l’exemple de la nécessité d’être constamment connectés. »

Cette hyperstimulation n’est pas sans conséquences. En effet, le cerveau reste sous tension en raison de l’activité prolongée du système nerveux sympathique, impliqué dans la réponse de « lutte ou fuite » face au stress. Sollicité sans relâche pour gérer plusieurs tâches à la fois, ce système finit par s’user, provoquant ce que l’on nomme une « surcharge allostatique » — un état d’usure physiologique causé par une exposition prolongée au stress.

Kennedy et Hermens estiment que l’ennui pourrait offrir un moyen simple et naturel de réinitialiser ce système nerveux. Une hypothèse qui fait écho à une étude précédente, laquelle suggère que l’ennui constitue une expérience émotionnelle distincte de l’apathie, de l’anhédonie ou de la dépression, auxquelles il est trop souvent assimilé. Cela suggère que l’ennui remplit un rôle plus subtil qu’on ne le croyait.

« À petites doses, l’ennui est le contrepoids nécessaire au monde surstimulé dans lequel nous vivons. Il peut avoir des bienfaits uniques pour notre système nerveux et notre santé mentale », précisent les deux chercheurs. « À l’inverse, de longues périodes d’ennui, accompagnées d’une activité accrue du réseau en mode par défaut, peuvent être associées à la dépression », ajoutent-ils.

Selon eux, s’autoriser de courts instants d’ennui contribuerait à rééquilibrer le système nerveux et à prévenir l’apparition de troubles anxieux. L’ennui favoriserait également la créativité, en libérant de nouveaux flux de pensée, ainsi que l’indépendance de pensée, en incitant à explorer d’autres centres d’intérêt.

Il aurait également des effets positifs sur l’estime de soi et la régulation émotionnelle, en encourageant l’introspection. À ce titre, les experts recommandent de s’accorder des périodes sans écran, afin d’échapper à la boucle de gratification instantanée qui peut conduire à une dépendance aux appareils numériques.

« Nous sommes constamment ‘connectés’, cherchant à planifier chaque instant. Mais ce faisant, nous privons potentiellement notre cerveau et notre corps du temps de repos dont ils ont besoin pour se ressourcer », concluent les chercheurs. « Nous devons profiter de la pause \[que nous procurent les moments d’ennui] », insistent-ils.