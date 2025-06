Le Starship de SpaceX subit une explosion au sol lors d’un test de routine pour son 10e vol d’essai

Alors que la fusée Starship de SpaceX se préparait pour son 10e vol d’essai, une explosion s’est produite mercredi soir à l’étage supérieur sur le banc d’essai de l’entreprise au Texas. L’incident s’est produit alors que le vaisseau se préparait pour un test de routine avant le lancement. D’après les dernières informations partagées par l’entreprise, l’incident est dû à une défaillance à l’étage supérieur, au niveau de l’un des réservoirs pressurisés situés dans la tête de la fusée.

Soutenant les ambitions d’exploration spatiale d’Elon Musk, le PDG de Tesla et de SpaceX, Starship est la plus grande et la plus puissante fusée jamais construite. Elle comprend un vaisseau spatial de 52 mètres de haut (également appelé Starship ou Ship) et un gigantesque propulseur Super Heavy de 71 mètres de haut, conçus pour être entièrement réutilisables.

Alors que la Federal Aviation Administration (FAA) américaine a augmenté la limite de lancements d’essais de Starship de 5 à 25, SpaceX a annoncé des avancées significatives au cours de cette année. Ces prédictions semblent cependant devoir être ajustées suite au dernier incident.

Le Starship (le vaisseau spatial) a explosé mercredi vers 23 heures, heure locale (hier matin à 06h00 du matin heure de France) sur le banc d’essai de SpaceX au Texas, alors qu’il se préparait à effectuer un essai de tir statique. Couramment effectué avant un lancement, cet essai consiste à allumer les moteurs pendant que le vaisseau est encore au sol. Un tir statique a déjà été réalisé précédemment pour le vaisseau, mais n’impliquait alors qu’un seul de ses six moteurs Raptor.

Le dernier essai visait à allumer les six moteurs en une fois. « Après avoir effectué un tir statique sur un seul moteur plus tôt cette semaine, le véhicule était en train de charger du propergol cryogénique pour un tir statique sur six moteurs lorsqu’un événement énergétique soudain a entraîné la perte totale du Starship et des dommages aux abords immédiats du stand », explique l’entreprise dans un communiqué publié hier.

D’après la vidéo partagée sur X par NASASpaceflight.com, l’explosion était particulièrement spectaculaire, projetant une énorme boule de feu s’élevant dans le ciel nocturne texan. Mais SpaceX a assuré avoir suffisamment sécurisé la zone pour écarter tout risque pour le personnel ou les communautés avoisinantes.

« Une zone de sécurité a été maintenue autour du site tout au long de l’opération et tout le personnel est sain et sauf », écrit l’entreprise dans une déclaration sur X. « Notre équipe Starbase travaille activement à la sécurisation du site d’essai et de ses environs immédiats, en collaboration avec les autorités locales. Il n’y a aucun danger pour les habitants des communautés environnantes, et nous demandons à chacun de ne pas tenter de s’approcher de la zone pendant la durée des opérations de sécurisation », ajoute-t-elle.

Une défaillance au niveau d’un réservoir pressurisé

D’après le communiqué, l’explosion aurait été provoquée par la défaillance d’un réservoir pressurisé situé dans la tête du vaisseau. « Les premières analyses indiquent une défaillance potentielle d’un réservoir pressurisé appelé COPV (récipient sous pression composite suremballé), contenant de l’azote gazeux dans la zone du nez du Starship », indique-t-elle. « Cependant, l’analyse complète des données est en cours », précise-t-elle.

Cet incident s’ajoute à une série de contretemps dans l’opérationnalisation de l’étage supérieur de la fusée. Le vaisseau a notamment aussi subi des dommages lors des trois derniers vols d’essai en janvier, mars et mai de cette année (les vols 7, 8 et 9). Lors des vols 7 et 8, il s’est désintégré de manière imprévue moins de dix minutes après le décollage.

Le vaisseau a parcouru une distance plus importante lors du vol 9, mais les ingénieurs de SpaceX ont perdu le contact environ 46 minutes après le décollage. Les enquêtes, supervisées par la FAA, sont encore en cours afin de déterminer les causes de l’incident. Les restes du vaisseau se seraient probablement abîmés dans l’océan Indien.

Le Super Heavy a, de son côté, enregistré de meilleurs résultats. Lors des vols 7 et 8, le propulseur est revenu comme prévu à la base de lancement, où il a pu être récupéré par les bras mécaniques installés sur la tour de lancement. Celui utilisé lors du vol 7 a même été réutilisé pour le vol 9, marquant une avancée notable dans les ambitions de réutilisation de SpaceX. L’entreprise n’a toutefois pas pu le récupérer une seconde fois : il a été endommagé lors d’un amerrissage forcé dans le golfe du Mexique.

Pour l’heure, on ignore les répercussions précises de cet incident sur le calendrier du programme Starship. La FAA estimait que le 10e vol d’essai aurait lieu le 29 juin, mais cette échéance devra probablement être reportée.