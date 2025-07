Un ours brun de 360 kg reçoit la plus grande couronne dentaire jamais fabriquée

Tundra, un ours brun de 360 kilogrammes hébergé dans un zoo du Minnesota, aux États-Unis, s’est vu poser la plus grande couronne vétérinaire jamais réalisée au monde. Après s’être fracturé à deux reprises l’une de ses canines supérieures, il arbore désormais une nouvelle couronne métallique spécialement conçue pour sa taille et la force de sa mâchoire. L’intervention s’est déroulée sans encombre et l’ours est désormais en bonne santé.

Une couronne dentaire est une prothèse fixe recouvrant une dent abîmée ou fragilisée pour la protéger, restaurer ses fonctions et améliorer son apparence. Elle s’utilise dans divers cas : fracture, malformation ou carie profonde nécessitant une dévitalisation.

Elle est fabriquée à partir de matériaux résistants tels que des métaux ou de la céramique, et nécessite une préparation dentaire spécifique pour être scellée sur la dent préparée. Elle prend généralement la forme de la dent d’origine et protège la partie restante des infections ou des dommages supplémentaires. Cette technique de restauration dentaire a déjà été employée chez de nombreux animaux, tels que des chats, des chiens, et désormais un ours.

Le 23 juin dernier, Tundra a reçu sa couronne dentaire à la clinique vétérinaire du Lake Superior Zoo, dans le Minnesota, après s’être fracturé la canine supérieure. « Tundra l’ours brun entre dans l’histoire dentaire. », a écrit un représentant du zoo dans une publication sur les réseaux sociaux. « Nous sommes ravis d’annoncer que Tundra a officiellement reçu la toute première couronne entièrement métallique posée sur un ours – et c’est aussi la plus grande couronne vétérinaire jamais créée au monde ! »

Une couronne spécialement conçue pour une puissante mâchoire

Âgé aujourd’hui de six ans, Tundra s’était fracturé pour la première fois la canine droite en 2023. Les vétérinaires du zoo avaient alors opté pour un traitement de canal (ou traitement endodontique), une procédure qui consiste à retirer la pulpe dentaire infectée, endommagée ou morte. Située au centre de la dent, cette pulpe contient des nerfs et des vaisseaux sanguins susceptibles de s’infecter facilement. Le traitement de canal permet ainsi de préserver la dent en empêchant l’infection de se propager.

Pratiquée sous anesthésie locale, cette intervention nécessite une petite ouverture pour accéder à la pulpe. Une fois retirée, les canaux radiculaires sont nettoyés puis scellés avec un matériau biocompatible afin de prévenir toute infection ultérieure. Toutefois, Tundra s’est à nouveau blessé la même dent, ce qui a conduit ses soigneurs à lui poser une couronne complète, conçue pour le protéger jusqu’à la fin de sa vie — une couronne pouvant durer entre cinq et quinze ans selon le matériau utilisé.

La nouvelle couronne métallique de Tundra a été réalisée par Creature Crowns, une entreprise spécialisée en dentisterie vétérinaire basée dans l’Idaho, à partir d’un moulage en cire de sa dent endommagée. Elle a été spécialement conçue pour résister à la taille et la force de sa mâchoire. L’équipe prévoit de décrire cette procédure dans un article à paraître dans le Journal of Veterinary Dentistry plus tard cette année. « C’est la plus grande couronne vétérinaire jamais créée au monde. », explique Grace Brown, la dentiste vétérinaire certifiée qui a mené l’intervention, à l’Associated Press.

Une intervention à haut risque

Les interventions sur des animaux sauvages, en particulier les grands prédateurs, demeurent des opérations à haut risque. En 2009, par exemple, un vétérinaire du Henry Doorly Zoo and Aquarium d’Omaha avait été grièvement blessé au bras lors d’un examen de routine sur un tigre de Malaisie adulte : il s’était fait mordre après avoir effleuré accidentellement ses moustaches alors que l’animal sortait tout juste de la sédation, rapportait le journal.

Pour Tundra, une sédation complète a été nécessaire afin de pouvoir l’opérer en toute sécurité. Une équipe armée était également présente à l’intérieur de la clinique au cas où l’ours se serait réveillé avant la fin de l’intervention. Heureusement, après une heure au bloc opératoire, l’animal s’est réveillé comme prévu et sans incident. L’opération est un succès selon l’équipe du zoo : Tundra peut à nouveau se nourrir normalement. « Il a maintenant un petit éclat dans son sourire », conclut avec humour Caroline Routley, responsable marketing du zoo.