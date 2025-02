Vivre à 80 mètres sous l’océan : le projet fou d’une base sous-marine financée par un investisseur mystérieux

Deep, un projet d’habitat sous-marin ultra-moderne, est actuellement en construction à l’extérieur de Chepstow, juste à la frontière du Pays de Galles. Il sera installé d’ici 2027 à 80 mètres de profondeur, au large de la côte sud-ouest du Royaume-Uni et servira de base de recherche océanique. L’objectif sera, dans un premier temps, de pouvoir y vivre pendant 28 jours consécutifs et d’étendre ensuite cette durée à plusieurs mois, voire plus.

L’idée de complexe habitable sous la surface de la mer a été popularisée dans les années 1960. Jacques Cousteau disposait par exemple d’un cylindre en acier habitable de 2,5 mètres de large et de 5 mètres de long au large des côtes marseillaises, enfoui à 10 mètres de profondeur. Il a ensuite développé des versions plus complexes installées au niveau de plusieurs sites à travers le monde et financées par l’industrie pétrochimique française.

Bien que Cousteau ait fini par abandonner l’idée pour se consacrer à la conservation marine, les habitats sous-marins sont restés populaires pendant encore quelques années. L’engouement pour la vie sous-marine n’a commencé à diminuer que dans les années 1980. La recherche scientifique s’est plutôt tournée vers l’exploration spatiale.

La base Aquarius Reef, l’habitat sous-marin le plus complexe encore en activité, a été construite dans les années 1980 au large de la Floride, à 19 mètres de profondeur. Elle constitue la seule infrastructure de ce genre encore utilisée à ce jour, notamment pour l’entraînement des astronautes de la NASA (dans le cadre du programme Extreme Environment Mission Operations, ou NEEMO).

L’idée semble toutefois avoir regagné de l’intérêt au cours des dernières années. Financé à hauteur de plus de 200 millions d’euros par un investisseur privé anonyme, Deep visera à établir à terme une présence humaine permanente sous la mer. L’objectif du projet est d’améliorer la compréhension des océans et de leur importance pour l’humanité. La première base devrait être établie au large du Pays de Galles d’ici 2027.

En effet, la recherche sous-marine a été plus ou moins délaissée en raison de la difficulté d’accès. « Dans les années 1950 et 1960, il y avait une course à l’espace et à l’océan, et l’espace a gagné. L’espace est difficile d’accès, mais une fois que vous y êtes, c’est un environnement relativement bénin », explique Mike Shackleford, directeur de l’exploitation de Deep, au Guardian. « L’océan est tout le contraire : il est assez facile d’atteindre le fond, mais une fois que vous y êtes, tout veut vous tuer », plaisante-t-il.

En conséquence, nous en savons très peu sur les fonds marins en comparaison de l’espace. « Presque tous les océanographes que j’ai rencontrés me disent : ‘vous seriez choqués de voir à quel point nous en savons peu sur l’océan’ », rapporte Shackleford. « Il faut donc que quelqu’un prenne les premières mesures pour essayer de mettre au point une technologie qui nous permettra d’aller étudier l’océan in situ ».

Conçu pour assurer le confort des habitants

Le projet Deep consiste en une installation ultra-moderne comprenant des unités d’hébergement, une école de formation et une plate-forme pour des mini-submersibles. Ces derniers amèneront les gens au niveau des espaces de vie immergés, situés à 80 mètres de profondeur. Appelée « Sentinelle », l’infrastructure est modulable et peut être amenée jusqu’à 200 mètres de profondeur, la zone limite d’ensoleillement.

La partie inférieure de l’habitat inclut un espace de loisirs de 6 mètres de diamètre disposant de grands hublots. À l’étage se trouve une cuisine moderne et un espace pouvant être aménagé pour des recherches scientifiques. Il est également équipé de 6 chambres spacieuses (individuelles ou partagées) et d’une salle de bain entièrement équipée avec de l’eau courante.

Dans l’ensemble, l’espace est conçu pour offrir un confort optimal aux habitants, afin qu’ils puissent y rester pendant des périodes prolongées (28 jours d’affilée dans un premier temps). Il est également équipé de toilettes modernes avec chasse d’eau. Celles-ci ont fait l’objet d’évaluations approfondies pour en garantir le confort.

À titre de comparaison, Aquarius Reef ne dispose que d’une chambre avec des lits superposés pour 6 personnes et des installations sanitaires rudimentaires. « Nous avions des toilettes qui faisaient en fait partie de la douche et qui se trouvaient dans la zone du bassin où vous entrez et sortez pour vos plongées. Et donc ce [la douche] n’était qu’un rideau que vous tiriez. Et c’était tout », raconte Dawn Kernagis, directrice de la recherche scientifique chez Deep et ancienne membre de la mission NEEMO.

L’ensemble est construit en un type d’acier spécialement conçu pour résister à la pression de l’eau à 200 mètres de profondeur. En outre, une agence de sécurité est chargée de s’assurer que le système est entièrement testé et certifié tout au long de son processus de conception. L’équipe du projet travaille aussi sur un bioréacteur à grande échelle pour la gestion des déchets.

Des évaluations psychologiques et des recettes spécialement préparées

L’équipe de Deep dispose d’un simulateur de vie sous-marine pour évaluer psychologiquement les habitants potentiels de la Sentinelle. « Nous pouvons couvrir l’aspect psychologique de la situation : comment se sent-on coincé dans un environnement de la taille d’une petite maison familiale avec cinq autres personnes pendant 28 jours ? Nous pouvons tester cela de manière approfondie », explique Phil Short, responsable de recherche et de formation du projet.

L’expert estime qu’il faudrait entre un an et 18 mois de formation pour qu’une personne n’ayant jamais plongé soit pleinement apte à vivre dans l’habitat. Par ailleurs, des recettes de plats préparés spécialement conçus pour la vie au sein d’habitats sous-marins sont actuellement élaborées par les chercheurs de Deep. En effet, les papilles gustatives perdent en sensibilité sous l’effet de la pression. L’équipe mise sur des saveurs prononcées, tels que les plats pimentés ou agrémentés d’autres épices.