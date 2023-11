Les 12 derniers mois ont été les plus chauds jamais enregistrés

La Terre vient de vivre une période alarmante, marquée par les douze mois les plus chauds jamais enregistrés. Ces températures extrêmes qui, bien que rares dans le passé, sont devenues trois fois plus fréquentes en raison du changement climatique causé par l’homme. Selon des analyses récentes, ces vagues de chaleur sans précédent soulignent l’urgence d’agir contre le réchauffement global.

Les douze derniers mois, caractérisés par des températures record, marquent un jalon inquiétant dans l’observation climatique mondiale. Ce constat, établi par le rapport de Climate Central, révèle une accélération inquiétante du réchauffement planétaire. Ces conclusions font suite à une autre analyse, publiée mercredi par le service Copernicus sur le changement climatique de l’Union européenne, selon laquelle 2023 sera « pratiquement certainement » l’année la plus chaude des 125 000 dernières années.

Ces températures sans précédent, impactant directement la vie quotidienne et l’environnement sur tous les continents, soulève des questions cruciales sur les dynamiques environnementales en cours. Elle met en lumière l’impact direct du changement climatique sur notre avenir et appelle à une réflexion urgente sur les stratégies à adopter pour atténuer ses effets dévastateurs, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Un record inquiétant

La planète a franchi un seuil critique avec une augmentation moyenne de la température globale de 1,32 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. Cette hausse, qualifiée de « catastrophique » par David Reay de l’Université d’Édimbourg, dans un article de CNN, n’est pas seulement un record en soi, mais marque aussi une accélération inquiétante du réchauffement climatique. Cette tendance, qui dépasse les prévisions les plus pessimistes des scientifiques, met en lumière l’urgence d’agir. Elle souligne également l’impact direct de l’activité humaine sur le climat, notamment à travers l’émission massive de gaz à effet de serre.

Environ 90% de la population mondiale a été confrontée à des températures extrêmes, un phénomène autrefois exceptionnel devenant ainsi la nouvelle norme. Aux États-Unis, des villes comme Houston ont été témoins de vagues de chaleur sans précédent, avec des températures battant tous les records historiques. Cette situation a entraîné des conséquences sanitaires graves, notamment des risques accrus de déshydratation, de coups de chaleur et d’autres problèmes de santé liés à la chaleur.

En Inde, la situation est encore plus dramatique : 1,2 milliard de personnes, soit 86% de la population, ont subi au moins 30 jours de températures élevées exacerbées par le changement climatique. Ces conditions extrêmes ont des répercussions profondes sur l’agriculture, l’accès à l’eau potable, et augmentent les risques de catastrophes naturelles telles que les sécheresses et les inondations.

Les facteurs aggravants

El Niño, un phénomène climatique naturel, joue un rôle significatif dans l’aggravation des températures mondiales. Comme l’explique Andrew Pershing de Climate Central, El Niño entraîne une libération accrue de chaleur de l’océan vers l’atmosphère, exacerbant ainsi les effets du réchauffement climatique. Ce phénomène, qui se produit périodiquement, a des répercussions mondiales, influençant les modèles météorologiques à l’échelle planétaire.

Il intensifie les vagues de chaleur, perturbe les précipitations et peut même influencer la fréquence des événements climatiques extrêmes tels que les ouragans et les sécheresses. L’interaction entre El Niño et le réchauffement climatique anthropique crée un effet cumulatif, rendant les épisodes de chaleur encore plus extrêmes et fréquents que ce que l’on pourrait attendre de chacun de ces facteurs pris isolément.

Les activités humaines, en particulier la combustion des énergies fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel, sont identifiées comme les principaux moteurs de l’augmentation des températures globales. Cette combustion libère d’énormes quantités de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère, piégeant la chaleur et provoquant une augmentation de la température mondiale.

Nos choix énergétiques ont un impact direct sur le climat. Cette prise de conscience appelle à une action urgente et concertée à l’échelle mondiale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La lutte contre le changement climatique nécessite une transformation profonde de nos systèmes énergétiques et industriels, ainsi qu’une prise de conscience collective de l’impact de nos actions sur l’environnement.

Vers un avenir incertain

Les perspectives pour les années à venir, telles qu’anticipées par les experts climatiques, sont particulièrement préoccupantes. Andrew Pershing met en garde contre une possible aggravation de la situation en 2024. Cette année pourrait surpasser les records de chaleur déjà établis, entraînant des conséquences encore plus graves pour l’environnement et la société. Une telle augmentation de la température globale pourrait exacerber les phénomènes météorologiques extrêmes et provoquer des déplacements massifs de populations, des crises humanitaires et des conflits liés aux ressources.

La conférence de l’ONU sur le climat, la COP28, prévue à Dubaï, représente donc un moment charnière dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Cette conférence offre une plateforme essentielle pour que les nations du monde entier évaluent leurs progrès par rapport aux engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris de 2015. La COP28 devra être le théâtre de décisions audacieuses et d’engagements renforcés. Cela implique un investissement massif dans les énergies renouvelables, une décarbonisation rapide des économies et un soutien accru aux pays en développement pour les aider à s’adapter aux impacts du changement climatique.