80 % des entreprises ne parviennent pas à rentabiliser l’IA, et voici pourquoi

Quatre entreprises sur cinq (80 %) qui tentent d’adopter l’IA ne parviennent pas à obtenir les avantages escomptés, car la réussite de son adoption dépendrait, contrairement à ce que l’on pourrait croire, de facteurs directement et indirectement liés à l’humain — et non à la technologie. Ce constat, issu de la conclusion d’une étude récente, suggère que l’intégration de l’IA ne constitue pas uniquement un défi technologique, mais représente également un défi de leadership.

Des études ont montré que l’IA peut offrir un avantage concurrentiel notable pour les entreprises en raison de sa capacité à traiter de grandes quantités de données et à automatiser un grand nombre de tâches. Elle peut également améliorer la prise de décision, stimuler l’innovation et faciliter la collaboration interentreprises – améliorant ainsi la productivité des employés.

Étant donné ces avantages, les entreprises investissent massivement dans l’adoption de l’IA. L’an dernier, le nombre d’entreprises investissant plus de 100 millions de dollars dans l’intégration de la technologie a plus que doublé. Selon le Technology Report 2024 de Bain & Company, le marché mondial des produits et services liés à l’IA pourrait atteindre 780 à 990 milliards de dollars d’ici seulement deux ans, soit une croissance annuelle de 40 à 55 %.