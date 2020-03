339 Partages











Si durant cette période de confinement vous vous sentez démunis face à la propagation du nouveau coronavirus à travers le monde, voici une action simple et positive que vous pouvez effectuer sans aucun risque et depuis chez vous : aider les scientifiques à trouver un remède plus rapidement simplement en exploitant votre ordinateur, en offrant une part de ses ressources lorsque vous ne l’utilisez pas.

Pour cela, il suffit d’installer un petit logiciel, qui s’exécutera en arrière-plan sur l’ordinateur en question. De cette manière, vous pourrez aider les experts à effectuer des calculs complexes pour en savoir plus sur le coronavirus SARS-CoV-2 et la maladie associée, COVID-19.

Le logiciel, [email protected], (disponible pour Windows et MacOS) est fiable et sécurisé. Conçu par des scientifiques de l’Université de Stanford (Californie), il aide à la recherche sur les maladies et les médicaments depuis près de 20 ans. Récemment, il a permis de découvrir une piste de traitement contre Ebola.

Concrètement, ce dernier exploitera les ressources de votre ordinateur pour participer au calcul des modélisations complexes à distance et, ainsi, permettre de gagner du temps. Ces modélisations sont en ce moment essentielles, car elles concernent notamment les protéines du coronavirus. En effet, l’objectif principal de ce projet est d’en apprendre davantage sur le repliement des protéines : un processus biologique qui décrit comment une protéine arrange sa forme à l’intérieur d’une cellule. En savoir plus sur la manière dont ce processus se produit, en particulier sur les protéines virales, peut à son tour aider à développer des traitements pour des maladies spécifiques, telles que COVID-19.

Dans le cas de cette maladie, l’infection se produit dans les poumons lorsque ce qui est connu comme une protéine de pointe (les éléments rouges dans l’image ci-dessus) se lie à un récepteur appelé ACE2. De ce fait, le blocage de cette connexion est potentiellement un moyen d’arrêter la maladie, et la modélisation informatique est un moyen de comprendre comment séparer la protéine et le récepteur.

En ce qui concerne les virus, il est important non seulement de voir un instantané de la forme d’une protéine, mais aussi de comprendre comment elle a obtenu cette forme (repliement). Posséder ces connaissances est donc crucial pour le développement de médicaments qui pourraient être efficaces contre le nouveau coronavirus, et c’est quelque chose dont nous avons besoin le plus rapidement possible.

Vous pouvez faire une différence ! Soyez actif dans la lutte contre le coronavirus en toute sécurité, depuis chez vous

Voici donc un moyen efficace et totalement sécurisé pour vous d’être actif dans la lutte contre ce nouveau coronavirus : un peu de temps libre de votre ordinateur pourrait bien nous rapprocher un peu plus rapidement des futurs médicaments ou vaccins.

« Les données que vous nous aidez à générer seront rapidement et ouvertement diffusées dans le cadre d’une collaboration scientifique ouverte de plusieurs laboratoires à travers le monde, offrant aux chercheurs de nouveaux outils qui peuvent ouvrir de nouvelles opportunités pour développer des médicaments vitaux », explique le biochimiste Greg Bowman, directeur de [email protected]

Cela peut vous sembler complexe, mais pas de panique : l’application prend tout en charge, et vous n’avez absolument rien à faire une fois qu’elle est installée. Téléchargez le logiciel ici en sélectionnant la version adaptée à votre système, puis lancez l’installation. Une fois installé, le logiciel est dormant : c’est vous qui devez l’activer et autoriser l’accès.

Si vous souhaitez aider à la recherche sur le coronavirus et la maladie COVID-19, choisissez « Any Disease » dans l’interface. Puis, il faut cliquer sur « Folding » afin de débuter l’opération. Vous pouvez alors démarrer et arrêter l’application quand vous le souhaitez, ou la faire suspendre et reprendre son travail automatiquement en fonction des heures où votre ordinateur n’est pas utilisé (mais toujours allumé). Il est également possible de choisir la quantité de ressources à allouer aux opérations (light pour plus faible et high pour plus élevé).

Ne nous laissons pas abattre et combattons ce virus ensemble

Si vous vous sentez désespérés par toutes les nouvelles peu réjouissantes concernant le virus ainsi que sa propagation à travers le monde, souvenez-vous qu’il y a également de bonnes nouvelles, même en plein milieu de la pandémie et que vous, en tant qu’individu, pouvez également changer les choses en luttant activement contre le virus grâce à cette application.

« Ces calculs sont énormes et chaque geste est utile : chaque simulation que vous exécutez est comme acheter un billet de loterie. Plus nous achetons de billets et meilleures seront nos chances de remporter le jackpot », explique Bowman.

Source : FoldingAtHome