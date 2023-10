Alarmant : des célébrités « deepfake » vendent désormais des produits sur les réseaux sociaux

En l’espace de quelques jours, plusieurs personnalités américaines, dont l’acteur Tom Hanks, ont dénoncé l’utilisation abusive du deepfake. Des publicités abusives détournent notamment leur image. Par ailleurs, la technologie semble revitaliser certaines formes d’escroquerie.

La simple présence de célébrités dans les publicités suffit à attirer l’attention, engager le public et potentiellement booster les ventes. Pourtant, cette technique éprouvée est désormais détournée par des marques et des escrocs par le biais d’une technologie d’IA en vogue : le deepfake.

Cette pratique n’est pas tant une surprise sachant que ces derniers temps, il est par exemple possible d’entendre et de reconnaître des voix de célébrités dans des chansons générées entièrement par IA. Il est clair que le respect du consentement semble avoir été mis de côté dans l’essor rapide de cette technologie. Et les célébrités, dont l’image et la voix sont exploitées sans permission, sont parmi les premières à en faire les frais. D’ailleurs, nombre de ces personnalités ont manifesté leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

:: LE T-SHIRT QUI SOUTIENT LA SCIENCE ! ::



Tom Hanks, Gayle King et MrBeast victimes du deepfake

Le célèbre acteur et producteur de cinéma Tom Hanks fait partie des victimes récentes du deepfake à des fins publicitaires. Le week-end dernier, il a alerté ses followers via Instagram d’une fausse vidéo le mettant en scène dans une publicité pour une assurance dentaire. En partageant une capture d’écran, il montre une version plus jeune de lui-même, manifestement générée par l’IA. « Je n’ai rien à voir avec ça », a-t-il précisé.

Cette semaine, une présentatrice de la chaîne CBS Gayle King a également effectué une publication similaire sur Instagram. Elle a été « représentée » dans une publicité pour un produit minceur, un visuel qu’elle a formellement démenti sur son compte, en invitant ses abonnés à « ne pas se laisser berner par ces vidéos d’IA ».

Pendant ce temps, sur TikTok, une autre vidéo deepfake présentait le populaire youtubeur américain MrBeast. Dans cette publicité, il fait la promotion d’un tirage au sort offrant un iPhone 15 pour une modique somme de 2 dollars. Réagissant rapidement, MrBeast a mis en garde ses fans contre cette fausse promotion à travers une publication sur la plateforme X.

Lots of people are getting this deepfake scam ad of me… are social media platforms ready to handle the rise of AI deepfakes? This is a serious problem pic.twitter.com/llkhxswQSw — MrBeast (@MrBeast) October 3, 2023

Vous voulez éliminer les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner !

En ce moment, 20% de rabais sur l'abonnement annuel !



JE PROFITE DE L'OFFRE





Quel avenir pour l’IA et le deepfake ?

Le deepfake est ainsi en train de prendre une ampleur alarmante en favorisant désinformation, humiliation et manipulation. De plus, l’accessibilité grandissante de l’IA et le fait qu’elle ne nécessite pas de compétences techniques avancées permettent à quiconque de générer de fausses images/vidéos d’une simple commande en langage courant. Pire encore, le rendu est tellement réaliste qu’il devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Avec ces avancées, les contenus frauduleux gagnent rapidement en crédibilité et risquent davantage de tromper le public.

Dans l’industrie cinématographique, les acteurs d’Hollywood sont confrontés à un problème encore plus grand depuis l’essor de l’IA générative. Pour eux, c’est leur carrière entière qui est menacée. En effet, les producteurs leur suggèrent d’ores et déjà d’adopter des « jumeaux numériques », autrement dit des avatars générés par IA qui reproduisent leur apparence et leur style ainsi que leur voix. Si un acteur consentit la création de son jumeau numérique, le producteur obtient alors tous les droits sur ce dernier. Il pourrait ainsi l’utiliser à diverses fins, et ce sans compensation. Cette proposition a été vivement rejetée par les acteurs, qui sont maintenant en grève aux côtés des scénaristes, eux aussi craignant d’être remplacés par l’IA.