Apple est confronté à de grandes difficultés techniques pour le développement de ses iPhones pliables

Alors qu’il vient de lancer dernièrement la Vision Pro, son casque de réalité mixte, Apple travaille désormais sur des projets d’iPhones et d’iPads pliables, selon une source interne. Cependant, l’entreprise accuse un certain retard par rapport à ses concurrents, confrontée à d’importantes difficultés pour le développement de ces nouveaux appareils. Bien que leur conception ait débuté, le risque que ces projets tombent à l’eau est relativement élevé. Dans le meilleur des cas selon certains experts, ces nouveaux appareils n’arriveront pas sur le marché avant 2026.

Bien qu’il y travaille depuis des années, Apple n’a encore lancé aucun produit pliable. À noter qu’il s’agit d’appareils de type clapet, qui se plient horizontalement, à l’instar de la série Galaxy Z Flip de Samsung, et non de téléphones qui se transforment en tablettes comme le Galaxy Z Fold (de Samsung) ou le Pixel Fold de Google.

Une source interne à l’entreprise a révélé qu’Apple travaille en ce moment sur au moins deux produits pliables : un iPhone et un iPad. Cependant, afin d’espérer rivaliser avec ses concurrents, même en arrivant plus tard sur le marché, la firme doit surmonter de nombreux défis techniques. D’un autre côté, il est peu probable qu’on puisse voir ces appareils de sitôt, car ils ne figurent apparemment pas dans le calendrier de production de masse de l’entreprise pour 2024 et 2025. Selon certains, ces projets pourraient même être abandonnés.

D’importants défis techniques pour se démarquer de la concurrence

Tout d’abord, les ingénieurs d’Apple souhaitent développer un iPhone pliable au moins aussi fin que les versions non pliables actuelles. Cependant, la taille de la batterie et les composants d’affichage rendent cela difficile. Beaucoup de travail est également nécessaire concernant la charnière, afin de s’assurer qu’elle puisse permettre de redresser parfaitement le smartphone (autrement dit, que le mécanisme soit très précis). Elle doit également permettre de camoufler le pli sur l’écran une fois le dispositif déplié. Et pour finir, l’ensemble doit être suffisamment solide pour ne pas se briser ou s’abîmer dans le cadre d’une utilisation répétée sur des années. L’entreprise a déjà discuté avec au moins un fabricant de pièces pour iPhone en Asie concernant le développement de différentes pièces à tester.

À noter que les technologies actuelles de ce type sont confrontées aux mêmes défis techniques. Par exemple, d’importants défauts sur les écrans du Pixel Fold ont été rapportés après seulement quelques jours d’utilisation. En raison de ces obstacles ainsi que des coûts associés, les smartphones pliables ne représentent pour le moment qu’environ 1,6 % des ventes de téléphones. En revanche, la série Galaxy Z Flip de Samsung semble tout de même enregistrer un certain succès, et serait d’ailleurs le smartphone pliable le plus abouti du marché.

D’autre part, les ingénieurs d’Apple ont du mal à identifier des exclusivités à développer qui pourraient distinguer les iPhones pliables, en matière de fonctionnalité et de confort. Étant donné que les prix à la vente seront probablement beaucoup plus élevés que ceux des iPhones standard, ces versions devront montrer un avantage significatif pour conquérir le marché, sans compter qu’elles n’arriveraient que 6 ans après les concurrents.

La mise sur le marché semble plus probable pour l’iPad pliable, Apple rencontrant beaucoup moins de difficultés quant à son développement. Cela indique qu’il pourrait s’agir d’un investissement plus sûr, avec probablement plus de chances de conquérir le marché. L’entreprise prévoit de développer des tablettes pliables de taille similaire à l’iPad Mini, avec un écran de 8 pouces.

L’arrivée sur le marché de ces iPads pourrait également servir d’indicateur de tendance, permettant ainsi d’estimer la rentabilité de lancement des iPhones pliables. Autrement dit, si les iPads pliables parviennent à enregistrer suffisamment de ventes, le développement des iPhones pliables pourrait être accéléré. En revanche, si ces nouvelles tablettes ne trouvent pas leur place sur le marché, le projet de l’iPhone pliable pourrait définitivement être abandonné.