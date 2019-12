Cette semaine, l’Australie traverse une vague de chaleur extrême et sans précédent. Depuis le milieu de la semaine, les températures dans la majeure partie du sud du pays sont au-dessus de 45 °C, soit 12 à 16 °C de plus que les températures moyennes pour le mois de décembre.

Cette année les records ont (encore une fois) été battus dans l’hémisphère Nord. En effet, en juillet 2019, l’Europe a atteint des températures jamais enregistrées auparavant dans l’histoire, contribuant à ce qui pourrait bien être l’une des années les plus chaudes jamais enregistrées.

Et à présent, c’est au tour de l’hémisphère Sud. Cette semaine, l’Australie pourrait être confrontée à des températures vraiment élevées, avec des records se profilant à l’horizon à travers tout le pays.

« On dirait que 124°F (51 °C) est le maximum pour le continent australien, jeudi prochain [soit aujourd’hui, le 19 décembre]. Je continuerai de mettre à jour les prévisions au fur et à mesure que cet événement de chaleur extrême se déroule », a écrit Ryan Maue, un météorologue, sur Twitter :

Looks like 124°F is the maximum in the 12Z ECMWF for the Australian continent — next Thursday. That's 51°C 🌡️

I'll continue to update the forecasts as this extreme heat event unfolds. pic.twitter.com/s8UUQYDx9B

— Ryan Maue (@RyanMaue) December 12, 2019