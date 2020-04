Depuis plusieurs semaines, de nombreux médias évoquent une amélioration de la qualité de l’air à l’échelle mondiale. En effet, cela semble se produire depuis que la pandémie de COVID-19 perturbe et réduit très considérablement les activités humaines à travers le monde. À présent, dans l’État indien du Pendjab, la baisse de pollution permet de voir les cimes enneigées de l’Himalaya, ce qui n’avait plus été possible depuis plusieurs décennies… soit depuis 30 ans.

À la fin du mois de mars, de nombreux médias relayaient que la pandémie de COVID-19, par le biais du confinement imposé dans de très nombreux pays, avait engendré une amélioration de la qualité de l’air en Europe. Un satellite de l’Agence Spatiale européenne (ESA) avait même récolté des données démontrant la baisse de la pollution atmosphérique. La NASA a, quant à elle, effectué un travail similaire, mais en ce qui concerne la Chine.

À présent, les preuves de l’amélioration de la qualité de l’air sont également visibles en Inde. En effet, le gouvernement indien a décidé d’instaurer un confinement pour ses 1,3 milliard de citoyens. En quelques jours à peine, les citoyens du nord du pays ont pu assister à un spectacle très rare : la chaîne de montagnes de l’Himalaya est visible jusqu’à 200 kilomètres de distance. Cela faisait environ 30 ans que cela n’avait plus été possible, en raison de la pollution de l’air.

A picture captured today from sialkot LOC . Kashmir mountains. This kind of clear we are seeing after around more than 30 years pic.twitter.com/67KVRNJTOr

Sur les réseaux sociaux, les habitants du district de Jalandhar, dans l’État du Pendjab, au nord de l’Inde, ne cessent de partager leur émerveillement (photos et vidéos à l’appui).

The mighty Himalayas are now visible from Pathankot, Punjab. Thanks to super visibility and no pollution.

Certains affirment même n’avoir jamais assisté à un tel spectacle de leur vivant. « Nous pouvons voir clairement les montagnes enneigées depuis nos toits. Mais pas seulement : les étoiles aussi sont visibles la nuit. Je n’ai jamais rien vu de tel », explique Balbir Singh Seechewal, un militant contre la pollution de l’environnement. Ce dernier a également ajouté qu’il lui était désormais possible d’observer les montagnes le jour, et également les étoiles durant la nuit.

Himalaya mountains can be seen from Jalandhar since pollution has reduced in Punjab. Beautiful sight 😍 #punjab #COVID19 #pollution pic.twitter.com/iZy7hwxX9R

Himalayas visible from Punjab (100+ miles away) for the first time in 30 years due to reduced pollution from coronavirus lockdowns.

Depuis l’instauration des mesures de confinement prises face à la propagation du nouveau coronavirus SARS-CoV-2, les niveaux de pollution ont chuté de façon spectaculaire en Inde, qui est un pays avec l’un des plus hauts taux de pollution de l’air au monde.

Le Central Pollution Board, l’organisme de contrôle national de la qualité de l’air, a fait savoir que le confinement et le couvre-feu auxquels doivent se plier les 1,4 milliard d’Indiens depuis le 22 mars 2020 « ont entraîné une amélioration significative de la qualité de l’air dans le pays ».

What nature really is and how we screwed it up.

This is Dhauladhar mountain range of Himachal, visible after 30 yrs, from Jalandhar (Punjab) after pollution drops to its lowest level. This is approx. 200 km away straight. #Lockdown21 #MotherNature #Global healing. pic.twitter.com/cvZqbWd6MR

— Soul of a Warrior (@Deewalia) April 3, 2020