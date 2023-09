Bio-informatique : un système à base de cellules cérébrales vivantes pour accélérer la recherche médicale ?

Dans une interview pour le New Atlas, le Dr Brett Kagan, directeur scientifique de la société Cortical Labs, décrit sa nouvelle technologie bio-informatique. À en croire ses propos, ce dispositif pourrait être particulièrement bénéfique dans le domaine de la recherche médicale, en améliorant certains processus complexes ou souvent inefficaces.

En fusionnant biologie et informatique, l’entreprise australienne Cortical Labs a créé un système unique où des cellules cérébrales vivantes interagissent directement avec des composants électroniques. Ces neurones échangent des signaux électriques de façon similaire à notre système nerveux. En 2021, cette technologie avait fait parler d’elle lorsqu’elle a démontré une maîtrise impressionnante du jeu Pong en surpassant une IA. Elle était connue sous le nom de Dishbrain, une appellation que l’entreprise a décidé d’abandonner, car elle souhaite désormais démocratiser le système.

En effet, l’équipe de Cortical Labs reconnaît que la véritable révolution ne se produirait que si cette technologie était mise entre les mains de nombreux chercheurs et innovateurs. C’est ainsi que la société s’est orientée vers un autre projet en prévoyant de développer une version plus complète de l’ex-Dishbrain, équipée d’une gamme complète d’outils, notamment le matériel, les interfaces utilisateur et un logiciel wetware.

:: LE T-SHIRT QUI SOUTIENT LA SCIENCE ! ::



Les avantages de la technologie de Cortical Labs

Selon les propos du Dr Brett Kagan de Cortical Labs lors de l’interview, le dérivé de Dishbrain ouvre la voie à une multitude d’avancées dans le domaine médical. Il faut savoir que l’un des défis majeurs de la recherche médicale actuelle réside dans les essais cliniques de médicaments destinés aux maladies neurologiques. Avec un taux de réussite décevant oscillant entre 1 et 2%, il est clair que les méthodes actuelles peinent à anticiper les effets réels des médicaments sur le système nerveux humain. C’est là que ce dispositif, basé sur des neurones biologiques vivants, devient intéressant. En effet, il offre une plateforme où les médicaments peuvent être testés sur des neurones en activité. Cette approche permettrait une meilleure prédiction de l’efficacité et de la sécurité des médicaments avant d’entamer de coûteux essais cliniques.

En outre, cette avancée pourrait améliorer la manière dont la recherche est menée, en minimisant voire en éliminant la nécessité de tests sur les animaux. Ce genre d’essai, en plus de soulever des préoccupations éthiques, ne reflète pas toujours fidèlement les réactions humaines, d’où l’importance d’une alternative comme celle proposée par Cortical Labs.

Vous voulez éliminer les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner !

En ce moment, 20% de rabais sur l'abonnement annuel !



JE PROFITE DE L'OFFRE





Un autre avantage : en plongeant profondément dans le fonctionnement des neurones, les scientifiques pourraient débloquer des secrets sur la manière dont ces cellules traitent l’information. Une telle compréhension pourrait conduire à des interventions médicales plus ciblées et efficaces pour diverses affections neurologiques. De plus, en ayant une vision claire de la dynamique neuronale, il serait possible d’obtenir des données plus précises sur l’impact d’un médicament sur la fonction les cellules cérébrales.

Une technologie surpassant l’IA

D’après les déclarations du Dr Brett Kagan, la technologie développée par Cortical Labs semble pouvoir potentiellement dépasser les méthodes conventionnelles d’apprentissage automatique. Elle serait particulièrement plus efficace dans l’accomplissement de tâches nécessitant une assimilation rapide et une intuition face à certaines situations et dans certains types d’environnement.

Pour illustrer cette idée, le Dr Kagan évoque l’utilisation des chiens-guides biorobotiques pour assister les personnes malvoyantes. En dépit des progrès technologiques, ces fidèles compagnons restent irremplaçables pour leur capacité à décrypter et s’adapter à des environnements inconnus. De la même manière, la capacité humaine à reconnaître des éléments de notre entourage — même en étant aveugle — reste difficilement reproductible avec une IA. Cette aptitude à traiter des données complexes de manière globale, en intégrant une multitude de paramètres en simultané, est une caractéristique intrinsèque du cerveau, qu’il soit humain ou animal, d’où l’avantage de la technologie de Cortical Labs.