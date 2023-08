Innovation : rendre le béton 30% plus résistant en utilisant du marc de café

La gestion des déchets, notamment ceux issus de la consommation quotidienne, est un enjeu crucial pour l’environnement. Des chercheurs de l’Université RMIT en Australie ont exploré une solution innovante en utilisant le marc de café pour renforcer le béton, montrant qu’il est possible d’augmenter sa résistance de 30%. Cette avancée, au-delà de proposer une alternative durable à la construction, offre une seconde vie à ces déchets, réduisant ainsi leur impact environnemental.

Face à l’urgence environnementale et à la nécessité de repenser nos méthodes de construction, des chercheurs se tournent vers des ressources inattendues pour développer des matériaux durables. L’Australie, pays reconnu pour son café de qualité, génère également d’énormes quantités de déchets de café chaque année.

Dans ce contexte, des ingénieurs de l’Université RMIT ont exploré une voie singulière : l’utilisation des résidus de café (le marc) pour renforcer le béton. Cette démarche, à la croisée de l’innovation et de la durabilité, pourrait offrir une solution à un défi environnemental pressant. Elle offre une seconde vie au café, réduisant ainsi les déchets envoyés en décharge. L’équipe a développé une technique pour rendre le béton 30% plus résistant en transformant le marc de café en biocharbon, par le biais d’un processus à faible énergie sans oxygène à 350 degrés Celsius. Les travaux sont présentés dans la revue Journal of Cleaner Production.

Un défi environnemental

L’élimination des déchets organiques est une préoccupation croissante dans le contexte actuel de sensibilisation environnementale. Parmi ces déchets, les résidus de café se distinguent par leur volume et leur impact. En se décomposant, ils libèrent des gaz à effet de serre, tels que le méthane et le dioxyde de carbone, qui sont des acteurs clés de l’augmentation de la température mondiale et des perturbations climatiques.

En Australie, la consommation de café est telle que le pays produit à lui seul 75 millions de kilogrammes de marc de café chaque année. Malheureusement, une grande partie de ces déchets trouve sa finalité dans les décharges, aggravant ainsi le problème. Si l’on élargit le regard à l’échelle planétaire, la situation est encore plus alarmante : chaque année, ce sont 10 milliards de kilogrammes de marc de café qui sont produits, témoignant de l’ampleur du défi à relever pour gérer et valoriser ces déchets.

Un potentiel pour l’industrie de la construction

La Dr Shannon Kilmartin-Lynch, co-auteure de l’étude, met en lumière un potentiel inexploité dans le secteur de la construction, dans un communiqué. Selon elle, au lieu de considérer les déchets organiques, en particulier les résidus de café, comme de simples déchets à éliminer, ils pourraient être vus comme de la matière première à part entière. Les industries de la construction, avec leur vaste portée et leur capacité à consommer d’énormes quantités de matériaux, se trouvent à un carrefour stratégique.

En intégrant ces déchets dans leurs processus, elles pourraient non seulement réduire leur empreinte écologique, mais aussi innover en matière de matériaux de construction. En effet, selon les travaux de l’équipe, le biocharbon de café, produit donc à partir du marc de café, présente des propriétés qui le rendent apte à substituer une fraction du sable traditionnellement utilisé dans la fabrication du béton.

Pour obtenir ce biochar, une étape cruciale de transformation des résidus de café est nécessaire. Le processus choisi par les chercheurs est d’ailleurs particulièrement respectueux de l’environnement. En utilisant une technique à faible dépense énergétique, sans oxygène et à une température de 350 °C, ils ont réussi à convertir ces résidus en biochar. Ils ont également testé une approche à 500 °C. Cette méthode a non seulement permis de valoriser les déchets, mais aussi de garantir que le processus soit écoénergétique.

Lorsque ce biochar a été intégré au béton, les résultats ont été impressionnants. Les expérimentations ont révélé que le béton ainsi modifié surpassait le béton traditionnel en termes de résistance. Plus précisément, une augmentation de 30% de la résistance a été mesurée, offrant ainsi une perspective prometteuse pour l’avenir de la construction.

Cette avancée pourrait non seulement conduire à des structures plus solides et durables, mais aussi à une réduction significative des déchets de café non recyclés, en les transformant en une ressource précieuse pour l’industrie. En explorant différents types de déchets organiques, l’équipe a élargi le spectre des possibilités de réutilisation.

Préserver une ressource naturelle précieuse

Cette proposition arrive à un moment critique. L’exploitation incessante du sable naturel, souvent prélevé directement des lits de rivières et de leurs rives, pose de sérieux problèmes écologiques. Ces prélèvements perturbent les écosystèmes aquatiques, accélèrent l’érosion et peuvent même conduire à la disparition de certaines plages.

De plus, cette extraction massive engendre des conflits socio-économiques dans certaines régions du monde. Avec une consommation mondiale estimée à 50 milliards de tonnes par an pour les besoins de la construction, la recherche d’alternatives durables comme celle proposée par le professeur Li devient non seulement souhaitable, mais aussi essentielle pour préserver l’équilibre de notre planète.

Vers de nouvelles alternatives

Le Dr Mohammad Saberian a mis l’accent sur une nécessité impérative pour l’industrie de la construction : diversifier ses sources de matières premières. En utilisant des déchets organiques comme complément ou substitut à certains composants traditionnels, elle pourrait non seulement réduire la dépendance à ces ressources naturelles limitées, mais aussi participer activement à une économie circulaire, où les déchets d’une industrie deviennent la ressource d’une autre.

L’équipe de recherche, consciente de ces enjeux, est actuellement en phase de planification pour élaborer des méthodes concrètes de mise en application de ses résultats. Elle souhaite collaborer avec diverses industries pour développer des applications. L’objectif est clair : passer des laboratoires aux chantiers de construction réels, afin de tester la viabilité et l’efficacité de leurs méthodes dans des conditions réelles. Ces essais sur le terrain seront cruciaux pour comprendre les défis pratiques et ajuster les solutions en conséquence.

Source : Journal of Cleaner Production