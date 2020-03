L’entreprise française Cadaoz, le plus grand centre de réparation et de services constructeurs et opérateurs basé en Bretagne, a décidé à présent de lancer sa marque de smartphones reconditionnés. La firme s’engage notamment à respecter les normes industrielles européennes en vigueur et impose une utilisation exclusive de pièces détachées d’origine.

Qu’est-ce que le reconditionnement de smartphones ?

Un smartphone reconditionné est un smartphone d’occasion qui aurait été retourné pour diverses raisons et “remis à neuf” : l’acheteur a changé d’avis durant la période de rétractation, l’appareil présente un défaut réparable (rayure, écran fissuré, endommagé) ou a juste eu envie de changer de téléphone après une certaine période. Le reconditionnement consiste à récupérer ces appareils, à les remettre à neuf (reconditionner) et à les vendre à des prix intéressants.

Les appareils ainsi produits sont entièrement testés avant d’être revendus. Une entreprise qui reconditionne un smartphone remplace les composants endommagés et les restaure dans le respect des normes de production. Par exemple, les modèles les plus anciens sont souvent complètement restructurés avec un nouveau microprocesseur et un nouveau boîtier.

En France, la tendance des achats de seconde main est de plus en plus populaire et touche toujours plus de domaines, y compris les produits informatiques comme les smartphones. De plus, il y a également la démarche écologique, un facteur non négligeable car grâce au reconditionnement, nous pouvons offrir une deuxième vie à un smartphone.

Un reconditionnement de qualité

Afin de pouvoir faire fonctionner ou refonctionner un smartphone, une technologie de pointe ainsi qu’un processus de reconditionnement adéquat doivent être utilisés. Cadaoz fait part d’un haut degré d’exigence en termes de qualité et de sécurité des données, dans le but de garantir une production de smartphones à 100% fiables, garantissant une qualité équivalente à celle du constructeur d’origine. En effet, l’entreprise n’effectue que des reconditionnements soignés et écoresponsables.

C’est dans un atelier situé en Bretagne que les appareils sont reconditionnés. En déposant une marque dédiée à cette activité, l’entreprise permettra aux clients de recevoir un produit fini estampillé Cadaoz, et il n’y aura pas d’autre sous-traitant. Ainsi, les futurs clients auront non seulement l’assurance d’acheter local, mais également de bénéficier d’un réel contact humain ainsi que d’un service client de qualité.

Cadaoz a pour objectif de se distinguer sur le marché par la qualité de ses téléphones reconditionnés, et prévoit d’ouvrir une boutique en ligne courant avril 2020. Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous invitons à consulter Cadaoz.com.