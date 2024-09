Un composé contenu dans certains parfums peut provoquer une puberté précoce chez les jeunes filles

Depuis quelques années, l’utilisation du musc ambrette a été interdite dans plusieurs pays, notamment dans l’Union européenne et au Canada. Malgré ces interdictions, certains produits en contenant continuent de circuler sur le marché. Fréquemment utilisé dans les parfums, ce composé chimique est reconnu pour ses potentiels effets neurotoxiques et phototoxiques. Récemment, une étude a révélé qu’il pourrait également contribuer au déclenchement de la puberté précoce chez les jeunes filles.

La puberté chez les filles débute généralement entre 8 et 13 ans, se manifestant par des signes tels que le début des menstruations, le développement des seins et l’apparition de poils sous les aisselles et au niveau du pubis. Lorsque ces changements surviennent avant l’âge de 8 ans, on parle de puberté précoce. Cette condition peut être déclenchée par divers facteurs, dont certains plus importants que d’autres, tels que la génétique, des anomalies neurologiques ou l’exposition prolongée à des perturbateurs endocriniens.

La puberté précoce chez les enfants peut engendrer d’importantes répercussions psychosociales et émotionnelles souvent dues à un sentiment de différence par rapport aux autres. Plus grave encore, elle peut avoir des conséquences sur la santé en augmentant le risque de développer des maladies telles que le cancer du sein, les maladies cardiovasculaires, l’obésité et le diabète de type 2 à l’âge adulte.

Alertée par le nombre croissant de cas de puberté précoce chez les filles, une équipe de recherche dirigée par Shu Yang de l’Institut national de la santé des États-Unis a entrepris une étude pour identifier les causes potentielles de cette tendance alarmante. Publiés dans la revue Endocrinology, les résultats indiquent que le musc ambrette (un type de musc synthétique) est probablement l’un des principaux facteurs.

Des effets sur les récepteurs hormonaux de l’hypothalamus

Dans leur étude, les scientifiques ont analysé 10 000 composés contenus dans divers produits pharmaceutiques, chimiques et compléments alimentaires sous licence. L’objectif principal était de déterminer l’impact de ces substances sur le système hormonal, particulièrement sur l’axe reproducteur. Pour cela, des neurones hypothalamiques humains ont été examinés minutieusement.

L’action du musc ambrette s’est démarquée parmi celles des autres composés analysés. L’ambrette a eu des effets sur des récepteurs hormonaux clés de l’hypothalamus, en agissant notamment sur le récepteur de l’hormone de libération des gonadotrophines. Ce dernier est impliqué dans la production d’hormones sexuelles agissant sur l’ovaire. La substance a également eu des effets sur le récepteur de la kisspeptine, qui contribue au démarrage de la puberté. Ces interactions expliquent pourquoi la puberté précoce peut survenir chez les filles exposées à des produits contenant la substance.

L’équipe de recherche suggère entre autres que l’impact du musc ambrette sur le développement de la puberté précoce est dû à sa capacité à traverser la barrière hématoencéphalique, comme le montrent des études antérieures sur des souris. Cette barrière a pour rôle d’empêcher les substances chimiques présentes dans le sang de pénétrer dans le tissu cérébral.

À éviter chez les enfants

Bien que les résultats de l’étude doivent encore être confirmés par des recherches supplémentaires, les chercheurs recommandent déjà d’éviter l’utilisation de produits contenant du musc ambrette, en particulier chez les enfants. Ils conseillent de choisir des produits approuvés par les agences gouvernementales.

Il est à noter que, comme le musc ambrette, les agonistes cholinergiques ont également eu des influences sur les récepteurs de l’hypothalamus lors des tests réalisés. Ce sont des médicaments couramment utilisés pour traiter certaines pathologies du système nerveux. Ils interviennent dans la modulation de fonctions neuronales et endocriniennes. Toutefois, contrairement au musc ambrette, ces composés sont rarement, voire jamais, présents dans les produits de consommation courante pour enfants.

Source : Endocrinology