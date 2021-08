Des chercheurs localisent l’origine de l’astéroïde ayant exterminé les dinosaures

Il y a environ 66 millions d’années, la Terre connaissait une extinction massive, éradiquant les dinosaures ainsi que 75% des espèces animales. Aujourd’hui, l’explication principale avancée pour cette extinction est la collision d’un astéroïde d’environ 10 km de diamètre avec la planète ; l’événement a laissé pour trace un cratère de 145 km à Chicxulub Puerto au Mexique. Récemment, une équipe de chercheurs a précisé l’origine de l’astéroïde. Un résultat important qui devrait également nous permettre de mieux comprendre la dynamique des autres astéroïdes présentant un potentiel danger pour la Terre.

L’astéroïde responsable de l’extinction des dinosaures est probablement originaire de la moitié extérieure de la ceinture principale d’astéroïdes du Système solaire, selon de nouvelles recherches du Southwest Research Institute (SwRI). Connu sous le nom d’impacteur Chicxulub, ce grand objet a un diamètre estimé à 9.6 kilomètres et a produit un cratère dans la péninsule du Yucatan au Mexique qui s’étend sur 145 kilomètres.

Après son contact soudain avec la Terre, l’astéroïde a anéanti non seulement les dinosaures, mais environ 75 pour cent des espèces animales de la planète. Il est largement admis que cette force explosive était responsable de l’extinction massive qui a mis fin à l’ère mésozoïque. Les chercheurs ont utilisé des modèles informatiques pour analyser comment les astéroïdes sont éjectés de leur orbite dans différentes zones de la ceinture d’astéroïdes et attirés vers les planètes.

Un astéroïde originaire de la ceinture principale d’astéroïdes

Les observations de 130 000 astéroïdes modèles, ainsi que les données et le comportement observés dans d’autres impacteurs connus, ont révélé que les objets sont 10 fois plus susceptibles d’atteindre la Terre depuis la ceinture d’astéroïdes externe qu’on ne le pensait auparavant. Avant de s’écraser sur Terre, l’astéroïde à l’origine de l’extinction tournait autour du Soleil avec d’autres, dans la ceinture principale d’astéroïdes.

Cette bande concentrée se situe entre les planètes Mars et Jupiter, son contenu étant généralement maintenu en place par les forces de gravité. Avant la publication de cette étude, les scientifiques pensaient que très peu d’impacteurs terrestres s’étaient échappés de la moitié extérieure de la ceinture. Mais, les chercheurs du SwRI ont découvert que des « trappes d’évacuation » pouvaient être créées par des forces thermiques, qui tirent des astéroïdes plus éloignés hors de leur orbite et en direction de la Terre.

Les objets trouvés dans ces parties les plus externes de la ceinture d’astéroïdes comprennent de nombreux impacteurs de chondrite carbonée. Ce sont des roches sombres, poreuses et carbonées que l’on peut également trouver sur Terre. Avant cette recherche, d’autres scientifiques ont tenté d’en savoir plus sur l’objet qui a condamné les dinosaures. Cela comprenait des examens de roches vieilles de 66 millions d’années. Ce faisant, les géologues ont découvert que l’astéroïde Chicxulub avait une composition similaire aux chondrites carbonées d’aujourd’hui.

Mieux comprendre la dynamique des astéroïdes actuels

Dans le Système solaire, de nombreux objets entourant la Terre partagent une composition similaire à cet impacteur, mais ils sont tous beaucoup plus petits, avec des largeurs d’environ 1.6 km. Les chercheurs du SwRI ont utilisé le supercalculateur Pléiades de la NASA pour analyser comment les astéroïdes les plus éloignés du Soleil auraient évolué sur des centaines de millions d’années. L’un des objectifs était de voir où se trouvent les plus gros astéroïdes aujourd’hui.

En examinant de larges échelles de temps de l’astéroïde Chicxulub, les scientifiques peuvent prédire qu’un astéroïde de 9.5 km entrera probablement en contact avec la Terre une fois tous les 250 millions d’années. Leur modèle a montré que près de 50 pour cent de ces impacteurs étaient de la même composition de chondrite carbonée. Les détails de la nouvelle étude seront publiés dans le numéro de novembre 2021 de la revue Icarus.

« Les simulations de l’équipe peuvent, pour la première fois, reproduire les orbites de gros astéroïdes sur le point de s’approcher de la Terre. L’explication de la source de l’impacteur Chicxulub correspond parfaitement à ce que nous savons déjà sur l’évolution des astéroïdes », explique l’astrophysicienne Simone Marchi.