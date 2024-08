Les chiens peuvent vraiment communiquer avec des boutons de commandes vocales, confirme une étude

Les chiens figurent parmi les rares animaux capables de communiquer avec nous par divers sons, mais une question demeure : peut-on véritablement décoder leur langage ? D’un autre côté, des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux montrent des chiens utilisant des « tables d’harmonie » (des boutons groupés qu’ils peuvent presser pour émettre un mot ou des phrases) pour « parler ». Ces vidéos pourraient en quelque sorte constituer une première étape vers une réponse. Récemment, des chercheurs américains se sont sérieusement penchés sur le sujet (des tables d’harmonie) pour déterminer si les chiens communiquent vraiment ou s’ils ne font que presser machinalement sur les boutons en estimant la réponse la plus probable du propriétaire (en accord avec le bouton). Les résultats ont révélé que, effectivement, les chiens peuvent comprendre et utiliser les mots émis par les boutons pour établir une véritable communication.

En 2020, un sheepadoodle nommé Bunny devient célèbre lorsque son propriétaire le filme en train d’utiliser une table d’harmonie. Au départ, Bunny se limitait à appuyer sur un bouton spécifique lorsqu’elle voulait sortir ou faire ses besoins. Progressivement, elle a élargi son vocabulaire.

Cependant, la capacité de communication étonnante des chiens comme Bunny via des boutons vocaux a suscité le scepticisme du public et de la communauté scientifique. En effet, le débat est le suivant : les chiens appuient-ils machinalement sur les boutons en estimant la réponse la plus probable du propriétaire (en accord avec le bouton), ou comprennent-ils réellement la signification de chaque bouton ?

« Le scepticisme provient principalement de deux raisons : d’une part, l’histoire des études sur le langage animal avec des primates non humains, souvent menées de manière non éthique et de manière anecdotique ; d’autre part, le fait que ces études deviennent sensationnelles sur les réseaux sociaux, ce qui est souvent mal vu dans les milieux scientifiques », a déclaré le Dr Federico Rossano, spécialiste des sciences cognitives à l’Université de Californie à San Diego et auteur principal de l’étude.

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université de Californie a permis de lever le voile sur cette question, démontrant que les chiens ne font pas que d’espérer des réactions ou réagir aux signaux de leurs maîtres. Ils sont en effet capables de comprendre et de traiter les mots produits par les boutons afin de construire des phrases contextuellement appropriées. Le Dr Rossano a déclaré dans un communiqué : « Nous démontrons ici que les chiens prêtent effectivement attention aux mots [de la table d’harmonie] et qu’ils produisent des comportements appropriés indépendamment des signaux environnementaux et de la personne prononçant le mot ».

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont réalisé deux expériences complémentaires impliquant au total 59 chiens, tous entraînés à utiliser une table d’harmonie. Dans la première phase de l’étude, les chercheurs se sont directement rendus au domicile de trente propriétaires de chiens à travers les États-Unis. Dans chaque habitation, un membre de l’équipe a utilisé des autocollants colorés pour couvrir les boutons de la table d’harmonie du chien. Ensuite, un autre chercheur a été invité à appuyer sur un bouton au hasard. Ce dernier ignorait quel bouton était associé à quel mot et était également incapable d’entendre les mots que la table d’harmonie produisait, afin d’empêcher qu’il émette des indices au chien. Le comportement de chaque chien a été enregistré.

Dans la seconde phase de la recherche, 29 propriétaires de chiens ont réalisé une expérience similaire sous la direction à distance des scientifiques. Ils ont appuyé sur l’un des boutons ou prononcé le mot eux-mêmes. Comme la méthodologie de l’étude a été préenregistrée, l’équipe a pu décrire ses méthodes de collecte de données, ses variables ainsi que ses plans d’analyse avant de collecter ces dernières.

Vers une meilleure compréhension de la communication canine

Les résultats, publiés dans PLOS One, montrent que les chiens réagissaient de manière appropriée notamment aux mots « jouer » et « dehors ». Les chercheurs ont également constaté que les chiens semblent comprendre les mots qu’ils soient prononcés par leurs propriétaires ou déclenchés par la pression d’un bouton. Cependant, ils ne présentaient pas de comportements liés à la nourriture lorsque leur propriétaire ou un chercheur appuyait sur le bouton correspondant.

« Nos résultats sont importants, car ils montrent que les mots comptent pour les chiens et qu’ils réagissent aux mots eux-mêmes, et pas seulement aux signaux qui leur sont associés », a déclaré Rossano. Il a également insisté sur le fait qu’il s’agit d’une étude préliminaire. Pour le moment, l’équipe s’est limitée à « effleurer la surface du type de vocabulaire que les participants enseignent à ces chiens ».

Les scientifiques espèrent donc pouvoir évaluer des concepts plus abstraits dans le futur, afin d’étudier davantage les complexités de la communication canine. « Des études futures exploreront la manière dont les chiens utilisent activement ces boutons, y compris la signification et la systématicité des séquences de pressions sur les boutons », conclut Rossano.

