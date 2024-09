Les chiens peuvent se souvenir des noms de dizaines de jouets qu’ils n’ont plus revus pendant des années, révèle une étude

Les chiens, compagnons les plus fidèles des humains, sont parfois perçus comme des créatures à l’intelligence relativement limitée et principalement motivée par la nourriture. Une nouvelle étude révèle cependant — comme beaucoup d’autres avant elle — un aspect surprenant de leurs capacités cognitives, plus précisément concernant leur mémoire : certains chiens sont capables de se souvenir des noms de dizaines de jouets sans les avoir revus pendant plusieurs années.

Selon les résultats de l’étude, publiée dans la revue Biology Letters, les chiens participants ont montré une capacité remarquable à mémoriser et à se rappeler des noms de divers objets, même après une longue période sans interaction avec ces derniers. La recherche, menée par une équipe de l’Université Eötvös Loránd de Budapest, en Hongrie, a suivi cinq chiens spécialement entraînés considérés comme des « Gifted Word Learners » (GWLs) — des chiens qui peuvent apprendre rapidement le nom de divers objets — pour tester leur capacité à retenir les noms de nouveaux objets sur le long terme.

Une mémoire exceptionnelle

Les résultats montrent que quatre des cinq chiens étudiés ont réussi à se souvenir en moyenne de 44 % des noms des jouets deux ans après les avoir appris et sans les avoir revus depuis. Un chien en particulier montrait un taux de réussite d’environ 60 %. La Dr Shany Dror de l’Université Eötvös Loránd, auteure principale de l’étude, explique : « Nos résultats montrent que, après une consolidation initiale, la plupart des chiens testés ont maintenu les associations entre les objets et leurs noms sur une période de deux ans, sans répétition supplémentaire ».

Le cas le plus remarquable fut celui de Gaia (un border collie, comme tous les autres chiens de l’étude), qui a pu identifier correctement les 12 jouets appris 13 fois sur 24 après deux ans sans les avoir revus. Ces résultats mettent en évidence non seulement la mémoire exceptionnelle de certains chiens, mais aussi leur aptitude à associer des noms à des objets spécifiques, ce qui est similaire à notre façon d’apprendre. Les témoignages des propriétaires de chiens corroborent ces conclusions. Shira par exemple, une chienne de chasse mixte, connaît près de 200 jouets par leur nom. Quand on lui demande d’apporter un jouet spécifique, elle va directement le chercher.

Mémoire à long terme : elle excelle rarement chez les animaux

L’étude a révélé que les chiens utilisant des méthodes d’apprentissage rapide peuvent acquérir un vocabulaire impressionnant d’objets nommés. En effet, après une formation initiale intensive, ces chiens ont pu retenir les noms de six à douze jouets pendant une période de deux ans sans réexposition. Les chercheurs notent cependant que cette capacité de mémoire à long terme est rare et n’est présente que chez un petit groupe de chiens particulièrement doués — les GWL.

La cognition canine, un domaine encore en développement, reçoit de plus en plus d’attention de la part des scientifiques. Selon le Dr Stanley Coren, professeur émertie de psychologie à l’Université de Colombie-Britannique, « les capacités mentales des chiens sont comparables à celles des enfants humains de deux à trois ans. Ils peuvent comprendre des centaines de mots, résoudre des problèmes simples et même faire des inférences ».

Les chiens sont capables de lire et de réagir aux gestes humains, de comprendre les commandes vocales et montrent même une forme de mémoire épisodique, un type de mémoire qui permet de se souvenir d’événements spécifiques et de les revivre mentalement.

Les implications de la recherche sur la cognition canine

Les chiens peuvent bénéficier de tout type de jeux et d’activités qui stimulent leur mémoire et leur intelligence. Cependant, en reconnaissant et en respectant leurs capacités mentales réelles, nous pouvons facilement améliorer leur bien-être et renforcer notre lien avec eux.

La mémoire à long terme des chiens ne se limite pas seulement aux noms des objets. En effet, des études ont montré que les chiens se souviennent également de leurs expériences passées, même sur de très longues périodes. Cette capacité à se souvenir des événements a été décrite dans certaines études comme une forme de mémoire épisodique, similaire à celle des humains. Une étude de 2016 a d’ailleurs révélé que les chiens peuvent se souvenir d’actions spécifiques qu’ils ont observées et les imiter plus tard, ce qui confirme qu’ils possèdent aussi une mémoire de type épisodique.

Quant aux résultats de cette nouvelle étude spécifiquement, ils remettent en question l’idée que les chiens ne peuvent se souvenir que par association et renforcent l’hypothèse qu’ils peuvent avoir des souvenirs complexes et détaillés sur le long terme. Ils constituent aussi un rappel poignant que les chiens, comme les humains, sont des créatures complexes avec des souvenirs et des émotions. Ils ne sont pas seulement des compagnons fidèles, mais aussi des êtres capables de se souvenir, d’apprendre et de s’adapter de manière remarquable.

Source : Biology Letters