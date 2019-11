1.5K Partages











Au cours des dernières années, les drones ont connu un essor considérable. Initialement pilotés manuellement par l’Homme, les ingénieurs les ont rapidement dotés de systèmes de navigation autonomes, le tout soigneusement contrôlé par l’intelligence artificielle. Et il n’aura pas fallu longtemps pour que ces nouveaux drones rejoignent le domaine militaire et embarquent des systèmes d’armement. La Chine s’est montrée être un précurseur dans ce domaine. Récemment, des informations transmises par le ministère de la Défense américain ont révélé que le pays exportait des drones armés autonomes.

La Chine exporte des drones autonomes qui disposent d’une puissance létale au Proche-Orient, selon un communiqué du secrétaire à la Défense, Mark Esper. C’est la première fois qu’un haut responsable de la Défense reconnaît que la Chine vend des drones capables de tuer des cibles sans la moindre surveillance humaine.

« Au moment où nous parlons, le gouvernement chinois exporte déjà certains de ses drones aériens militaires les plus avancés vers le Moyen-Orient, alors qu’il se prépare à exporter ses drones furtifs de prochaine génération lorsque ceux-ci seront lancés. En outre, les fabricants d’armes chinois vendent des drones annoncés comme capables d’une totale autonomie, y compris la capacité de mener des frappes aériennes mortelles et ciblées » déclare Esper lors de la conférence de la Commission de sécurité nationale sur l’Intelligence artificielle.

Plusieurs sociétés chinoises à l’origine de drones de combat

La société chinoise Ziyan, par exemple, commercialise le Blowfish A3, essentiellement un drone hélicoptère équipé d’une mitrailleuse. Ziyan affirme qu’il « effectue de manière autonome des missions de combat plus complexes, y compris la détection à point fixe, la reconnaissance à portée fixe et des frappes ciblées de haute précision ».

Comme le souligne Greg Allen, responsable de la stratégie et des communications au Centre d’intelligence artificielle du Département de la Défense, dans ce document de février du CNAS, Ziyan négocie actuellement la vente de son Blowfish A2 aux gouvernements pakistanais et saoudien.

Cliquez ici pour supprimer les publicités.

« Malgré les inquiétudes suscitées par la course aux armements de l’intelligence artificielle, la plupart des dirigeants chinois estiment qu’un recours accru à l’intelligence artificielle par les forces armées est inévitable et le poursuit de manière agressive. La Chine exporte déjà des plates-formes autonomes armées et une surveillance contrôlée par l’IA ».

Sur le même sujet : Tentative d’assassinat inédite sur un président au moyen d’un drone

Intelligence artificielle : un moyen de coercition des populations pour le gouvernement chinois

Esper a également déclaré que les logiciels et les réseaux de matériel de surveillance chinois pourraient aider la Chine à développer l’IA. « Tous les signes suggèrent la construction d’un État de surveillance du XXIe siècle, conçu pour censurer le discours et nier les droits fondamentaux de l’Homme à une échelle sans précédent. Ne cherchez pas plus loin que son utilisation de la surveillance pour réprimer systématiquement plus d’un million de Ouïghours musulmans ».

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 40% de rabais pour les 50 premiers ! Code : 0pub40pourcent Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien, et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? JE SOUTIENS POUR 1.5€ ! Rabais à vie pour les 30 premiers ! (sur abonnement mensuel). Code : soutienmensuel

« Beijing a tout le pouvoir et les outils nécessaires pour contraindre l’industrie et le monde universitaire chinois à soutenir ses efforts dirigés par le gouvernement ». La semaine dernière, le Defence Innovation Board a présenté une liste de principes concernant l’intelligence artificielle à l’armée américaine, dans laquelle la gouvernabilité humaine était la clé, conformément à la politique antérieure remontant à 2012. Esper a qualifié la liste de “complète”.

Une société récemment critiquée pour son partenariat avec des chercheurs chinois est Google. Mardi, Kent Walker, vice-président directeur des affaires internationales de la société, a déclaré à la foule réunie au forum : « Nous avons choisi de définir très soigneusement nos activités dans ce pays ». Walker a ajouté que les partenariats se limitent à la publicité et au travail collaboratif sur les logiciels open-source.

Sources : CNAS