Chine : un robot sphérique amphibie déployé pour renforcer la lutte contre la criminalité

Après avoir présenté le Ram-Rotor Detonation Engine (RRDE), un moteur à détonation innovant, la Chine dévoile une nouvelle prouesse technologique : un robot futuriste destiné à renforcer le maintien de l’ordre. Baptisé Rotunbot, ou RT-G, cet appareil sphérique intrigue autant par sa forme atypique que par ses fonctionnalités avancées. Conçu non seulement pour traquer les criminels, le RT-G est également capable de les neutraliser à l’aide d’armes non létales.

Développé depuis 2017 par des chercheurs de l’Université de Zhejiang, le Rotunbot est désormais commercialisé par Logon Technology, une entreprise de pointe basée à Shenzhen. Selon le South China Morning Post, ce robot a déjà été aperçu en patrouille, accompagnant des policiers dans la ville de Wenzhou.

L’apparence unique du dispositif et ses capacités ont attiré l’attention dès sa présentation. Avec un diamètre d’environ 60 cm et un poids de 125 kg, le RT-G repose sur une conception sphérique amphibie. Doté d’un système de stabilisation gyroscopique, il se déplace en silence, même sur des terrains accidentés. « Ce robot peut atteindre une vitesse de 35 km/h, aussi bien sur terre que sur l’eau, en quelques secondes seulement », explique Wang You, professeur associé impliqué dans son développement.

Un ingénieur de Logon Technology, cité par Xpert Digital, précise : « Nos équipes ont priorisé la robustesse, la mobilité et la polyvalence. Le RT-G doit rester opérationnel sur tous types de surfaces, qu’elles soient pavées ou boueuses, et éviter les obstacles en toute sécurité ».

Un robot sphérique autonome et doté d’intelligence artificielle

Le RT-G se distingue par sa capacité à s’adapter à des contextes variés de patrouille. D’après Logon Technology, il est conçu pour remplacer les policiers dans les environnements hostiles, gérer les situations conflictuelles et résister aux attaques. En effet, un impact équivalent à une charge de quatre tonnes ne suffirait pas à le mettre hors service. Il peut également descendre des escaliers sans altérer ses performances. Étanche et flottant, il surmonte avec aisance la boue, l’eau et les terrains accidentés.

L’équipe de conception a récemment axé son travail sur l’intégration de l’intelligence artificielle. Équipé en outre de GPS, de capteurs à ultrasons et d’un logiciel dédié, le RT-G est ainsi capable d’analyser son environnement et de poursuivre sa course sans heurter les passants. Plusieurs caméras embarquées lui permettent de détecter des comportements inhabituels ou des objets suspects à l’aide de l’IA.

En matière de maintien de l’ordre, le RT-G ne se limite pas à l’identification des criminels par reconnaissance faciale. Il dispose également de plusieurs équipements sophistiqués : fumigènes, gaz lacrymogènes, dispositifs acoustiques de dispersion et lance filet. Toutefois, bien que ses performances soient encore en phase de test, l’opinion publique reste partagée. Si certains saluent la prouesse technique, d’autres soulignent des lacunes, notamment concernant son agilité.

Vidéo présentant le robot RT-G dans divers contextes, notamment en train de patrouiller aux côtés des forces de l’ordre :