Des chercheurs créent le plus petit nœud moléculaire à ce jour, composé de seulement 54 atomes

Les scientifiques repoussent constamment les limites de l’infiniment petit… Récemment, une équipe internationale de chimistes a franchi un nouveau cap en créant le nœud le plus petit et le plus serré à ce jour, composé de seulement 54 atomes. Cet exploit, survenu presque par accident, pourrait bien avoir des retombées concrètes dans le domaine de la chimie moléculaire.

La chimie moléculaire, une discipline scientifique dédiée à l’étude et à la manipulation des molécules, vient de franchir un nouveau cap grâce à des chercheurs internationaux affiliés à l’Académie des Sciences Chinoise et à l’Université de Western Ontario.

Cette avancée, détaillée dans la revue Nature Communications, représente non seulement un exploit technique, mais soulève également des questions sur les limites de la miniaturisation.

Une découverte inattendue

L’équipe internationale de chercheurs, menée par Zhiwen Li, Jingjing Zhang, Gao Li de l’Académie des Sciences Chinoise et Richard J. Puddephatt de l’Université de Western Ontario, travaillait initialement sur un projet distinct dans le domaine de la chimie organique. Le but était de synthétiser des acétylides métalliques, des composés chimiques spécifiques utilisés pour faciliter diverses réactions organiques. Ces acétylides sont généralement impliqués dans la création de chaînes de molécules ou de structures plus complexes en chimie organométallique.

Dans le cadre de leurs expériences, les chercheurs ont tenté de lier des structures de carbone à des acétylides d’or. Ce processus est couramment utilisé pour former des chaînes de molécules d’or, connues sous le nom de caténanes. Cependant, au cours de cette tentative, un événement inattendu s’est produit : au lieu de former une chaîne linéaire ou une structure prévue, les molécules se sont assemblées en un nœud de trèfle. Cette structure, extrêmement complexe et rare dans le domaine de la chimie moléculaire, a donc été formée de manière fortuite.

Ce nœud de trèfle, constitué de seulement 54 atomes, représente une structure tridimensionnelle où les atomes sont disposés de manière à s’enrouler trois fois dans une boucle entrelacée, sans extrémités libres. La découverte de cette structure par accident souligne l’aspect imprévisible et souvent surprenant de la recherche scientifique, où des expériences visant un objectif spécifique peuvent parfois mener à des découvertes totalement inattendues.

Un petit nœud aux grandes implications ?

Le nœud moléculaire créé se distingue par son backbone crossing ratio (BCR) exceptionnellement bas de 18. Le BCR est un indicateur clé dans la chimie des nœuds, mesurant la densité et la complexité d’un nœud moléculaire. Plus le BCR est faible, plus le nœud est serré et compact. Dans le contexte des nœuds organiques, un BCR typique se situe entre 27 et 33, ce qui rend le nœud de 54 atomes particulièrement remarquable de par sa structure plus dense et plus serrée que les plus petits nœuds précédemment créés.

Cette caractéristique unique du nœud ne représente pas seulement une avancée technique dans la synthèse de structures moléculaires complexes, mais elle offre également un aperçu précieux des processus naturels. En effet, des structures nouées similaires se forment dans des molécules biologiques essentielles telles que l’ADN et l’ARN. Ces structures nouées peuvent influencer la stabilité, l’activité et la fonction des protéines, jouant ainsi un rôle clé dans divers processus biologiques. Certains nœuds moléculaires dans les protéines peuvent les rendre plus résistantes à la dégradation enzymatique, ce qui a des implications importantes pour la compréhension des maladies et le développement de traitements.

En dehors du contexte biologique, l’intégration de nœuds moléculaires dans des polymères pourrait conduire à des plastiques avec des propriétés mécaniques améliorées, comme une plus grande résistance ou flexibilité. Ces matériaux pourraient trouver des applications dans divers domaines, allant de l’ingénierie à la médecine.

Vers l’infiniment petit et au-delà

La découverte de ce petit nœud moléculaire s’approche de ce que les calculs chimiques quantiques suggèrent comme la limite théorique de stabilité pour ce type de structure. Selon ces calculs, une structure de trèfle optimale pourrait mesurer environ 50 molécules de long. Cette proximité avec la limite théorique indique que les chercheurs sont en train de frôler les frontières de ce qui est possible dans la manipulation de l’infiniment petit.

La méthode exacte par laquelle ce nœud s’est formé reste un mystère. Cette découverte fortuite offre donc un aperçu des processus auto-organisateurs pouvant se produire à l’échelle moléculaire, un domaine encore largement inexploré.

L’étude continue de ces structures microscopiques pourrait non seulement aider à appréhender des mécanismes fondamentaux en biologie, comme la façon dont les protéines se plient ou comment l’ADN s’entrelace, mais aussi inspirer de nouvelles approches dans la conception de matériaux avancés. La compréhension de la formation spontanée de ces nœuds pourrait même conduire à des méthodes innovantes de fabrication de matériaux auto-assemblés et de matériaux dits intelligents.

Source : Nature Communications