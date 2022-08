Crise énergétique : le groupe Casino s’engage pour réduire sa consommation d’électricité

Sponsorisé

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



RETIRER LA PUBLICITÉ

Mercredi 27 juillet, le groupe de distribution dirigé par Jean-Charles Naouri a signé une charte d’engagement avec RTE (Réseau de transport d’électricité) et l’ADEME (Agence de développement et de la maîtrise de l’énergie) pour intégrer « EcoWatt », le dispositif qui vise à optimiser la consommation d’électricité par les entreprises et les consommateurs.

Les effets du réchauffement climatique sont largement constatés : sécheresses inédites dans certains départements, fortes températures y compris la nuit. Pour les acteurs économiques, la mobilisation générale en faveur de la planète passe également par une meilleure gestion de leur consommation énergétique, un sujet également source de fortes tensions géopolitiques.

Ayant conscience de ces enjeux, le groupe Casino fait partie des entreprises qui multiplient les initiatives visant à mieux maitriser leur consommation énergétique. Le 27 juillet 2022, le groupe dirigé par Jean-Charles Naouri a ainsi signé une charte avec le RTN et l’ADEME, qui l’engage à réduire davantage sa consommation d’électricité en cas de fortes tensions énergétiques. Une situation que le distributeur stéphanois pourra anticiper grâce à son partenariat avec EcoWatt, un dispositif visant à prévenir des pics de consommations électrique.

EcoWatt est un outil de quantification de l’électricité disponible en France en temps réel. Le dispositif communique ensuite des alertes lorsque cette demande en électricité est trop forte, pour permettre ainsi aux entreprises et ménages qui le peuvent de réduire leur consommation.

La groupe de Jean-Charles Naouri s’engage donc à favoriser une électricité plus responsable et à baisser ponctuellement sa consommation lors de pics. Chaque enseigne et site administratif du groupe Casino comptera désormais un responsable chargé de la réception des alertes EcoWatt pour gérer les consommations énergétiques des magasins et sites. Les responsables EcoWatt du groupe « pourront décider de la réduction de la consommation de certains équipements entre 8h et 13h et entre 18h et 20h, d’une modulation de l’intensité électrique des locaux ou d’une optimisation de l’utilisation du chauffage, en accord avec le personnel de chaque magasin », précise le communiqué de Casino.

Il y a déjà plus de 10 ans que le distributeur travaille à réduire son empreinte énergétique. Pour ce faire, il a notamment installé des portes sur meubles froids afin d’éviter les déperditions d’énergie, et l’ensemble de ses magasins sont équipés de LED. Le groupe Casino s’est également organisé pour mieux contrôler les températures, des actions validées par la certification de 490 magasins à la norme ISO 50 0001 dédiée au management énergétique. Entre 2015 et 2021, le groupe de Jean-Charles Naouri a ainsi réduit de 11% sa consommation électrique en Kwh/m2.

De plus, le distributeur français poursuit le déploiement des contrats de performance énergétique en magasin (CPE). Ces derniers poussent les enseignes à réduire leur consommation de référence d’au moins 20%. 1 600 sites du groupe, en France comme à l’international, sont concernés.

« Le groupe Casino est fier de rejoindre le dispositif Ecowatt aujourd’hui. Nous nous engageons ainsi, au-delà des actions que nous mettons en place depuis plus de 10 ans, pour diminuer la consommation électrique de nos magasins, à réduire notre consommation d’énergie en cas de pics avec des mesures complémentaires », conclut Matthieu Riché, le directeur de l’engagement de la RSE de Casino.