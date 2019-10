265 Partages











Des archéologues ont découvert une ancienne mégalopole au nord de Tel-Aviv, regorgeant de bâtiments publics, de zones résidentielles, de ruelles, d’artefacts et comportant même un temple. Sur le site, les archéologues ont également découvert des millions de fragments de poterie, d’outils en silex, ainsi que de très nombreux vases en pierre de basalte.

Selon les experts, cette grande cité vieille de 5000 ans possédait alors environ 6000 habitants et était le « New York du début de l’Âge du Bronze ». En effet, selon les directeurs des fouilles de l’Israel Antiquities Authority, il s’agit très certainement de l’une des premières villes complexes de l’actuel Israël.

Le site archéologique d’En Esur, situé près de la vallée de Wadi Ara, dans le nord de Hasharon, se trouve à environ 57 kilomètres au nord de Tel Aviv. À savoir que des fouilles sont en cours depuis deux ans, dans le but de préparer la construction d’une nouvelle route.

Au cours des fouilles, les archéologues ont découvert la ville antique, entourée d’un mur de fortification. Selon eux, la conception complexe de la ville en termes de zones résidentielles et publiques, de rues et d’allées, rappelle la société organisée et la hiérarchie sociale qui existaient peut-être à l’époque.

En effet, dans cette ancienne mégalopole, les archéologues ont également découvert des millions de fragments de poterie, d’outils en silex, de vases en pierre de basalte et les restes ruines grand temple. Dans la cour du temple, les archéologues ont constaté un grand bassin en pierre, très probablement utilisé à l’époque pour des rituels religieux.

« C’est une ville immense, une mégalopole par rapport au Bronze ancien, où des milliers d’habitants agriculteurs vivaient et commerçaient avec différentes régions, voire même avec différentes cultures et royaumes de la région » ont expliqué Itai Elad, Yitzhak Paz et Dina Shalem, les directeurs des fouilles.

De plus, la ville a été construite à une époque où les populations rurales de la région commençaient à s’urbaniser et disposaient probablement d’un système mis en place pour aider à la planification de la ville : « Une telle ville ne pourrait pas se développer sans avoir derrière elle une main directrice et un mécanisme administratif. Sa planification est impressionnante ; les outils ont été amenés à Israël par l’Egypte. […] Au-dessous de certaines des maisons, les archéologues ont également révélé des traces d’une ville encore plus ancienne datant de 7000 ans environ, jusqu’à la période chalcolithique », ont-ils déclaré.

L’entreprise qui a initié ces fouilles dans l’optique de construire de nouvelles routes, Netivei Israel, envisage à présent de construire la route bien au-dessus des ruines, afin de les protéger et les préserver.

Source : The Times of Israel