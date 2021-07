Découverte d’un fossile de chauve-souris vampire géante vieux de 100 000 ans en Argentine

Bien qu’elles représentent environ 20% des espèces de mammifères actuellement connues, l’histoire et l’évolution des chauves-souris sont relativement peu connues, eu égard au faible nombre de fossiles retrouvés. Mais récemment, une équipe de chercheurs a fait une importante découverte en Argentine : un fossile de chauve-souris vampire géante vieux de 100 000 ans. Cette découverte devrait en apprendre plus aux scientifiques sur les raisons de l’extinction de cette espèce et sur l’évolution du climat dans la région.

La mâchoire d’une chauve-souris qui vivait il y a 100 000 ans a été confirmée comme appartenant à une espèce éteinte de chauve-souris vampire géante. La découverte de la mâchoire de l’espèce Desmodus draculae, dans une grotte en Argentine, contribue à combler les énormes lacunes dans l’histoire de ces animaux étonnants, et pourrait fournir des indices sur la raison pour laquelle ces chauves-souris ont finalement disparu.

Les chauves-souris d’aujourd’hui sont extrêmement diverses. Elles constituent environ 20% de toutes les espèces de mammifères connues, ce qui constitue une proportion non négligeable, après être apparues il y a environ 50 millions d’années. Cependant, les archives fossiles de chauves-souris sont notoirement pauvres et inégales. Ce qui signifie que chaque découverte est précieuse, surtout lorsqu’il s’agit de chauves-souris vampires.

« Elles sont la seule famille de chauves-souris au monde qui suscite la curiosité des légendes de la Transylvanie et de son effrayant comte Dracula. Mais en réalité ce sont des animaux paisibles qui se nourrissent du sang des animaux, et parfois des humains, pendant quelques minutes sans causer de gêne… Le seul inconvénient, c’est qu’elles peuvent transmettre la rage ou d’autres maladies si elles sont infectées. Leurs représentants préhistoriques avaient certainement des comportements similaires », explique le paléontologue Mariano Magnussen du laboratoire paléontologique du musée des sciences naturelles de Miramar en Argentine.

L’évolution des chauves-souris vampires

Aujourd’hui, seulement trois des quelque 1400 espèces de chauves-souris connues sont des chauves-souris vampires, ou Desmodontinae – celles qui vivent uniquement du sang d’autres créatures, appelées hématophages. Toutes les trois ne peuvent être trouvées qu’en Amérique centrale et du Sud : la chauve-souris vampire commune (Desmodus rotundus), la chauve-souris vampire à pattes velues (Diphylla ecaudata) et la chauve-souris vampire à ailes blanches (Diaemus youngi).

Ces trois espèces semblent très étroitement liées, ce qui suggère que l’hématophage n’a évolué qu’une seule fois chez les chauves-souris, et que toutes les espèces de chauves-souris vampires — existantes et éteintes — ont toutes divergé d’un ancêtre commun. Les fossiles d’espèces de chauves-souris vampires éteintes peuvent nous aider à comprendre pourquoi les espèces d’aujourd’hui ont survécu. Et la nouvelle découverte de D. draculae a beaucoup d’importance.

« L’importance des fossiles est multiple. Pour commencer, les restes de chauves-souris fossiles sont rares en Argentine. Cela confirme également la présence de l’espèce aux latitudes moyennes et au pléistocène (le seul autre échantillon de l’espèce en Argentine est isolé, mais beaucoup plus jeune). C’est l’un des enregistrements les plus anciens, il est inconnu au pliocène », indique le paléontologue Santiago Brizuela de l’Université nationale de Mar del Plata en Argentine.

Approfondir les connaissances concernant D. draculae

Nous connaissons l’existence de D. draculae depuis sa première description formelle en 1988, bien que nous n’en sachions pas beaucoup plus. Elle a vécu pendant le pléistocène en Amérique centrale et du Sud, jusqu’à assez récemment : certains vestiges ont été découverts qui sont suffisamment récents pour ne pas s’être fossilisés, suggérant qu’elle ne s’est peut-être éteinte qu’il y a quelques centaines d’années.

C’était également la plus grande chauve-souris vampire connue — elle était environ 30% plus grande que son plus proche parent vivant, la chauve-souris vampire commune d’aujourd’hui, avec une envergure estimée à environ 50 centimètres. La mâchoire est spéciale. Elle a été récupérée dans des sédiments de l’ère pléistocène dans une grotte, non loin de la ville de Miramar à Buenos Aires. Ceci est important car, à l’époque où vivait la chauve-souris, la grotte était le terrier d’un paresseux géant, probablement de la famille des Mylodontidae.

Des informations sur le climat et le mode de vie des chauves-souris

Cela pourrait être un indice sur la façon dont les chauves-souris vivaient. Certains chercheurs pensent que D. draculae se nourrissait de rongeurs ou de cerfs, mais d’autres soupçonnent que sa proie était la mégafaune. Trouver les restes d’une chauve-souris si étroitement associée à l’habitat des Mylodontidae pourrait signifier que cette dernière hypothèse est correcte. Si tel est le cas, cela serait cohérent avec les théories selon lesquelles les espèces de chauves-souris ont diminué après l’extinction de la mégafaune il y a environ 10 000 ans – bien qu’avec un seul spécimen, il soit impossible de statuer définitivement.

Enfin, le fossile pourrait révéler quelque chose sur l’ancien climat de la région. La chauve-souris vampire commune a élu domicile à environ 400 kilomètres au nord de l’endroit où les restes ont été découverts. Cela suggère, selon les chercheurs, que le climat du site fossilifère était différent il y a 100 000 ans de ce qu’il est aujourd’hui. À son tour, cela suggère que le déclin et l’extinction éventuelle de D. draculae ont probablement eu de multiples facteurs contributifs — pas seulement l’indisponibilité des proies, mais un climat de plus en plus inhospitalier.

