Dans l’Arctique, la « dernière zone de glace » pourrait ne pas survivre au réchauffement climatique

Aucune zone de la Terre ne semble être épargnée par le réchauffement climatique, ni même celles que les scientifiques pensaient les plus résilientes. Une équipe de chercheurs a en effet montré que la « dernière zone de glace », une région arctique située au nord du Groenland, et considérée comme zone glacée suffisamment dense pour résister aux plus fortes températures, commence à révéler des signes préoccupants de faiblesse. Cette découverte est d’autant plus alarmante que de nombreux écosystèmes dépendent de ce milieu pour survivre.

La « dernière zone de glace », une région arctique connue pour son épaisse couche de glace, pourrait être plus vulnérable au changement climatique que ne le pensaient les scientifiques, selon une nouvelle étude. Cette zone gelée, qui se trouve au nord du Groenland, tient son nom du fait que même si sa glace grandit et rétrécit selon les saisons, une grande partie de la glace de mer était considérée comme suffisamment épaisse pour persister pendant la chaleur estivale.

Une perte de couverture glaciaire aux conséquences préoccupantes

Mais au cours de l’été 2020, la mer de Wandel dans la partie orientale de la dernière zone de glace a perdu 50% de sa glace sus-jacente, amenant la couverture là-bas à son plus bas depuis le début de la tenue de registres.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont découvert que les conditions météorologiques étaient à l’origine du déclin, mais le changement climatique a rendu cela possible en amincissant progressivement la glace de longue date de la région, année après année. Cela laisse entendre que le réchauffement climatique pourrait menacer la région plus que ne le suggéraient les modèles climatiques antérieurs.

Alors que le changement climatique fait fondre d’autres régions de l’Arctique, cela pourrait causer des problèmes aux animaux qui dépendent de la glace de mer pour se reproduire, chasser et se nourrir, car la Dernière Zone de Glace a été considérée comme un refuge pour les espèces dépendantes de la glace dans un futur Arctique estival sans glace, selon Kristin Laidre, chercheuse principale au Polar Science Center et professeure à l’École des sciences aquatiques et halieutiques de l’Université de Washington (UW).

« Si, comme le montre l’étude, la zone change plus rapidement que prévu, ce n’est peut-être pas le refuge dont nous dépendons », indique Laidre. La Dernière Zone de Glace s’étend sur plus de 2000 kilomètres, s’allongeant de la côte nord du Groenland à la partie ouest de l’archipel arctique canadien. Là-bas, la glace de mer a généralement au moins 5 ans et mesure environ 4 mètres d’épaisseur.

Une fonte progressive de la glace au sein de la « dernière zone de glace »

Au cours des dernières décennies, les courants océaniques ont renforcé la couverture de glace dans la DZG avec des morceaux de glace de mer flottante. Mais les chercheurs ont découvert qu’en 2020, les vents du nord ont transporté la glace loin du Groenland et créé des étendues d’eau libre réchauffées par le Soleil. L’eau chauffée a ensuite circulé sous la glace de mer pour entraîner encore plus de fonte, explique Axel Schweiger, président du Polar Science Center de l’UW.

Les chercheurs ont d’abord soupçonné que quelque chose n’allait pas dans la DZG en 2018, lorsqu’une étendue d’eau libre entourée de glace, connue sous le nom de polynie, est apparue en février. Puis, en 2020, Schweiger et ses collègues ont remarqué une autre anomalie de glace de mer dans la mer de Wandel lors de la collecte de données pour une expédition de recherche dans l’Arctique appelée l’Observatoire multidisciplinaire à la dérive pour l’étude du climat arctique (MOSAiC), qui s’est déroulée de septembre 2019 à octobre 2020.

Alors que les scientifiques développaient une prévision de l’endroit où le navire de recherche pourrait dériver, ils ont remarqué que le navire empruntait une route d’apparence étrange à travers des zones normalement recouvertes de glace épaisse. « Nous avons commencé à nous demander ce qui se passait et pourquoi, et si cela était potentiellement lié à ce que nous avons vu lors de l’événement de 2018 », indique Schweiger.

Une disparition quasi totale de la glace de mer arctique d’ici 2040 ?

Les observations satellitaires et les modèles climatiques ont révélé qu’en 2020, des vents inhabituels se déplaçant vers le nord ont brisé la glace de mer et l’ont éloignée de la mer de Wandel. En fait, la couverture de glace de mer record de 2020 aurait été encore plus faible s’il n’y avait pas eu de glace épaisse qui a dérivé dans la région pendant les mois d’hiver de cette année.

Les étendues les plus faibles de la couverture de glace arctique ont toutes eu lieu au cours des 15 dernières années, et les projections climatiques suggèrent que la glace de mer estivale partout dans l’Arctique, à l’exception de la Dernière Zone de Glace, pourrait disparaître complètement dès 2040. L’année dernière, le National Snow and Ice Data Center (NSIDC) a découvert que le minimum de glace de mer dans l’Arctique atteignait son deuxième point le plus bas de tous les temps (après 2012).

La glace de mer dans l’ensemble de la Dernière Zone de Glace peut également être menacée. La perte de glace affecte déjà les animaux arctiques qui en dépendent pour leur survie, tels que les ours polaires, les phoques annelés et les phoques barbus, et parfois les narvals et les baleines boréales. Bien que la nouvelle étude ne dise pas si ou quand la DZG pourrait fondre complètement, la tendance à la fonte accélérée devrait se poursuivre.

Sources : Communications Earth and Environment