Une importante nuée de fourmis, volant au-dessus du Royaume-Uni, a trompé les prévisions météo dans le sud de la région en faisant croire à l’arrivée de nuages. Ce phénomène se déroule chaque année et n’a rien d’anormal.

Les britanniques observent cet événement chaque année. Durant l’été, les fourmis volantes envahissent le ciel, donnant l’impression d’une pluie en plein soleil. Elles sont tellement nombreuses que les satellites météo les ont prises dernièrement pour des gouttes de pluie.

« Nous pouvons dire que ce ne sont pas des précipitations parce qu’elles ont une apparence étrange », a déclaré le présentateur météo de la chaîne BBC Simon King, qui remarqua rapidement l’erreur. « Nous savions qu’il faisait sec dans le sud de l’Angleterre et pourtant, le radar indiquait ces très légères ‘précipitations’… ».

Il avait par la suite tweeté une video montrant une animation des « nuages » de fourmis.

Flying ants!!!

Swarms of them flying into the sky in S Eng are being picked up as rain on the radar image this morning…!#flyingantday #flyingants 🐜🐜🐜🐜#yuk pic.twitter.com/QGOcikqJFq

— Simon King (@SimonOKing) 17 juillet 2019