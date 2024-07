Découverte : la désactivation d’une protéine inflammatoire augmente la durée de vie et l’état de santé chez la souris

Les scientifiques explorent depuis de nombreuses années diverses possibilités de rajeunir les cellules tout en retardant le vieillissement. Récemment, des chercheurs ont découvert qu’une protéine inflammatoire spécifique pourrait être l’une des clés de cette quête : l’interleukine-11 – ou IL-11, une protéine qui favorise notamment l’accumulation de graisse dans l’abdomen et le foie. Les résultats de leur étude, basée sur un modèle préclinique, révèlent qu’une thérapie contrecarrant les effets de l’IL-11 a significativement ralenti le vieillissement chez des souris, augmentant leur durée de vie jusqu’à 25 % et améliorant leur état de santé. L’équipe espère des résultats similaires chez les humains.

En 2017, des chercheurs de la Duke-NUS Medical School de Singapour ont étudié le rôle de la protéine inflammatoire IL-11 dans l’apparition de cicatrices excessives au niveau du cœur et des reins. Lorsque des échantillons de tissus ont été envoyés à d’autres chercheurs, les résultats ont suscité l’intérêt du professeur Anissa Widjaja, du programme de troubles cardiovasculaires et métaboliques de Duke-NUS. Elle a notamment découvert un lien entre cette protéine et le vieillissement. « Par curiosité, j’ai mené quelques expériences pour vérifier les niveaux d’IL-11. D’après les mesures, nous avons pu clairement voir que les niveaux d’IL-11 augmentaient avec l’âge, et c’est à ce moment-là que nous avons été vraiment enthousiasmés », a-t-elle déclaré.

C’est ainsi que des chercheurs de l’Imperial College de Londres et du laboratoire des sciences médicales du Medical Research Council ont collaboré avec des chercheurs de la Duke-NUS pour pousser un peu plus loin l’analyse de l’impact de la protéine interleukine-11 sur le vieillissement. Dans le corps humain, au fur et à mesure que le métabolisme vieillit, les niveaux de cette protéine inflammatoire augmentent, entraînant par la suite des taux plus élevés d’inflammation. L’IL-11 active également divers commutateurs biologiques qui jouent un rôle important dans le contrôle du rythme du vieillissement.

L’équipe a alors réalisé deux expériences pour tenter de montrer que le fait de « désactiver » l’IL-11 jouerait un rôle dans le rythme de vieillissement. Dans un premier temps, ils ont modifié génétiquement des souris pour que les gènes responsables de la production de cette protéine soient supprimés. La seconde expérience a été réalisée sur des souris de 75 semaines (une équivalence de 55 ans chez les humains), en leur injectant régulièrement un anticorps anti-interleukine-11, jusqu’à leur mort.

Les résultats, publiés dans la revue Nature, ont été spectaculaires d’après ce qu’ont déclaré les chercheurs dans un communiqué. Les souris qui ont reçu le traitement anti-IL-11 à partir de l’âge de 75 semaines ont vu leur durée de vie prolongée de 22,4 % pour les mâles et de 25 % pour les femelles. Elles avaient ainsi en moyenne une durée de vie de 155 semaines, contre 120 semaines pour les souris non traitées. Les chercheurs ont par la suite constaté que le métabolisme des souris s’était amélioré en produisant de la graisse brune (une graisse qui décompose la glycémie et les molécules de graisse, aidant le corps à maintenir une température stable tout en brûlant des calories) au lieu de la graisse blanche. Les souris modifiées, dépourvues d’interleukine-11, présentaient également moins de maladies.

« Ces découvertes sont passionnantes. Les souris traitées présentent moins de cancers et sont exemptes des signes habituels de vieillissement et de fragilité, mais nous avons également constaté une réduction de la fonte musculaire et une amélioration de la force musculaire », a déclaré le professeur Stuart Cook, du laboratoire des sciences médicales du Conseil de recherches médicales de l’Imperial College de Londres. « Bien que ces résultats concernent uniquement des souris, ils soulèvent la possibilité alléchante que les médicaments puissent avoir un effet similaire chez les personnes âgées », poursuit-il. En 2018, Cook et son équipe ont été les premiers à montrer que l’IL-11 est une protéine profibrotique et pro-inflammatoire. Cette percée a renversé des années de caractérisation incorrecte de cette protéine comme antifibrotique et anti-inflammatoire.

Des essais cliniques en cours pour d’autres effets de l’IL-11

Aujourd’hui, la question est de savoir si le même effet serait obtenu dans le cadre d’essais cliniques et si les effets secondaires seraient supportables. Cook a déclaré que des traitements anti-IL-11 font actuellement l’objet d’essais cliniques sur l’homme pour d’autres effets, notamment pour le traitement de la fibrose pulmonaire. Cette approche, selon lui, offre des opportunités intéressantes d’étudier ses effets anti-âge à l’avenir. Il a également poursuivi que bien que ces essais ne soient pas encore terminés, les données suggèrent déjà que le médicament est sûr.

De son côté, le professeur Widjaja a déclaré : « Bien que nos travaux aient été réalisés sur des souris, nous espérons que ces résultats seront très pertinents pour la santé humaine, étant donné que nous avons constaté des effets similaires dans des études sur des cellules et des tissus humains ». En plus de l’IL-11, la metformine et la rapamycine, des médicaments contre le diabète de type 2, pourraient avoir des effets similaires. Ils font d’ailleurs tous deux l’objet de recherches actives pour leurs supposés bienfaits anti-âge.

Source : Nature