Un dispositif de réalité virtuelle recrée la sensation de froid sans changer la température cutanée

Face à la quête d’une immersion toujours plus poussée en réalité virtuelle (RV), des chercheurs ont développé une technologie simulant le froid sans changement de température cutanée. En combinant flux d’air froid et lumière, cette méthode offre une expérience thermique continue en RV. Cette innovation ouvre la voie à des expériences utilisateur plus réalistes pour les environnements concernés.

Le secteur de la réalité virtuelle cherche constamment à améliorer l’expérience utilisateur en reproduisant fidèlement les sensations du monde réel. Alors que les technologies de visualisation et d’audition ont connu des progrès significatifs, la simulation des sensations tactiles et thermiques reste un défi.

Des chercheurs de l’Université de Tsukuba, en collaboration avec d’autres universités, ont récemment développé une technologie permettant de simuler la sensation de froid sans modifier la température réelle de la peau, offrant ainsi une nouvelle dimension à l’immersion en réalité virtuelle. Cette prouesse technique est présentée dans la revue IEEE Transactions on Haptics.

Innovation technologique sans contact

La perception thermique est intrinsèquement liée à notre expérience sensorielle quotidienne, et c’est notre peau qui en est le principal médiateur. Elle nous alerte instantanément des variations de température, que ce soit le froid d’un vent d’hiver ou la chaleur réconfortante des premiers rayons printaniers. Toutefois, notre capacité à détecter ces variations peut s’atténuer avec le temps, surtout si nous sommes continuellement exposés à une même source de chaleur ou de froid. Ce phénomène, appelé « acclimatation thermique », pose un défi particulier pour les créateurs de contenus en réalité virtuelle, car il peut altérer la perception des utilisateurs lorsqu’ils passent d’un environnement virtuel à un autre.

Face à cette problématique, l’équipe de l’Université de Tsukuba a élaboré une solution ingénieuse. Plutôt que de chercher à modifier la température de la peau, ils ont créé une technologie capable de simuler une sensation de froid sans aucun contact direct avec la peau. Ils exploitent pour cela la sensibilité naturelle du corps humain aux changements rapides de température.

Le principe est simple, mais efficace, comme le soulignent les auteurs dans un communiqué. En utilisant un mélange d’air froid et d’une source lumineuse, pour alterner rapidement entre un stimulus froid et chaud, ils induisent une sensation de froid sans variation réelle de la température cutanée. Cette approche pourrait bien être l’une des clés pour rendre les environnements de réalité virtuelle plus immersifs.

Vers une immersion totale

L’approche adoptée par les chercheurs permet de simuler des sensations thermiques continues. Dans les systèmes expérimentaux actuels, lorsqu’une sensation thermique est simulée, il peut y avoir un effet résiduel. Concrètement, après avoir simulé une sensation de chaleur par exemple, la peau de l’utilisateur peut conserver cette chaleur pendant un certain temps, même après que la simulation soit terminée. Cet effet résiduel peut nuire à l’immersion, car la sensation persiste au-delà de l’expérience prévue.

La nouvelle technologie mise au point par ces chercheurs élimine ce problème. En ne modifiant pas réellement la température de la peau, une fois la simulation terminée, il n’y a pas d’effet résiduel. L’utilisateur peut passer immédiatement à une autre expérience sans être gêné par une sensation thermique persistante.

Au-delà de la simple expérience de réalité virtuelle, cette innovation a le potentiel d’améliorer considérablement l’immersion dans les mondes virtuels — dont éventuellement le métavers de Meta. Imaginez la possibilité de ressentir la fraîcheur d’une brise matinale ou la chaleur d’un après-midi ensoleillé, le tout sans quitter le confort de votre salon. Plus encore, cette technologie pourrait simuler des variations thermiques sur de longues périodes, évoquant les sensations que l’on pourrait éprouver lors d’un voyage d’un continent à l’autre, enrichissant ainsi considérablement l’expérience utilisateur.

Source : IEEE Transactions on Haptics