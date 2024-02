Les microdoses de LSD augmenteraient la complexité neuronale sans altérer la conscience

La recherche sur les psychédéliques connaît un intérêt croissant pour les microdoses de LSD dans le cadre du traitement de divers troubles psychologiques. Ces petites doses, bien en deçà du seuil provoquant des hallucinations, semblent selon de récentes études influencer positivement la structure cérébrale et la fonction sans perturber la perception de la réalité.

Le microdosing consiste à consommer de très petites quantités de substances psychédéliques, comme le LSD, afin d’améliorer principalement le bien-être mental et émotionnel sans provoquer d’effets hallucinogènes. Cette pratique, de plus en plus populaire dans certains milieux professionnels et créatifs, fait l’objet de recherches pour évaluer ses potentiels bénéfices thérapeutiques et ses risques. En particulier, il attire l’attention de la communauté scientifique pour ses potentiels effets thérapeutiques, notamment dans le traitement de la dépression.

Une étude récente menée par Conor Murray et son équipe de l’Université de Californie à Los Angeles, publiée dans la revue Neuropsychopharmacology, explore comment ces doses sub-hallucinogènes influencent la complexité neuronale, un indicateur de la capacité du cerveau à générer une variété de configurations neuronales, tout en interrogeant les effets à long terme et la sécurité de cette pratique. Les résultats apportent un éclairage sur les mécanismes par lesquels le LSD à faible dose peut exercer des effets bénéfiques sur l’esprit, sans induire les altérations de la conscience souvent associées aux doses plus élevées.

Effets des microdoses de LSD sur la complexité neuronale

Dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont exploré les effets de deux microdoses distinctes de LSD sur un groupe de 21 adultes. Chaque participant s’est vu administrer, de manière aléatoire, soit un placebo, soit une microdose de 13 microgrammes, soit une dose de 26 microgrammes de LSD.

L’objectif était d’observer les modifications potentielles dans la structure et la fonction cérébrales induites par ces faibles doses. Pour ce faire, l’équipe a utilisé l’électroencéphalographie (EEG), une technique permettant de mesurer l’activité électrique du cerveau, afin d’évaluer la complexité neuronale. Cette dernière est considérée comme un indicateur de la capacité du cerveau à générer une grande variété de configurations d’activité neuronale, reflétant un certain état de santé et de flexibilité cérébrale.

Les résultats ont été particulièrement révélateurs. Alors que la dose de 13 microgrammes n’a pas montré d’effet significatif sur la complexité neuronale par rapport au placebo, la dose de 26 microgrammes a entraîné une augmentation moyenne de cette complexité d’environ 12 %. Plus intéressant encore, cette modification s’est produite sans induire de changements perceptibles dans l’état de conscience des participants, ce qui contraste avec les effets habituellement associés à des doses plus élevées de LSD, connues pour provoquer des expériences hallucinogènes et une altération profonde de la perception.

Cela suggère que les microdoses de LSD pourraient influencer le cerveau de manière bénéfique, en améliorant sa complexité fonctionnelle, ouvrant des perspectives prometteuses pour l’utilisation thérapeutique des microdoses de LSD, notamment dans le traitement de divers troubles psychologiques.

Implications thérapeutiques

Malgré l’absence de modifications conscientes rapportées par les participants ayant reçu la microdose de 26 microgrammes de LSD, ces derniers ont décrit avoir ressenti des effets subtils, mais perceptibles, du médicament. Ces effets, bien que non quantifiés par des mesures objectives dans l’étude, pourraient suggérer des changements dans la perception interne, tels qu’une augmentation de la créativité ou une amélioration de la capacité à établir des connexions émotionnelles et intellectuelles avec les autres.

Ces observations anecdotiques s’alignent sur les témoignages personnels au sein de la communauté du microdosing, où les utilisateurs rapportent souvent des améliorations de l’humeur, de l’énergie et des processus de pensée, sans les effets déstabilisants des doses plus élevées de substances psychédéliques. Cependant, l’absence d’une différence statistiquement significative en matière de bien-être général entre les groupes ayant reçu le LSD et le placebo dans cette étude soulève des interrogations quant à l’efficacité réelle des microdoses comme outil d’amélioration cognitive ou émotionnelle.

D’autre part, les implications à long terme de la pratique du microdosing, notamment en ce qui concerne la sécurité et les effets secondaires potentiels, demeurent largement inexplorées. Les recherches actuelles, bien qu’ouvrant des pistes prometteuses sur les bénéfices potentiels des microdoses de LSD sur la complexité neuronale et, par extension, sur certaines fonctions cognitives, ne permettent pas encore de conclure définitivement sur l’innocuité à long terme.

Les questions relatives aux effets d’une consommation répétée sur le cerveau, ainsi que sur d’autres organes, restent en suspens. Cette incertitude souligne la nécessité d’études plus approfondies et à plus grande échelle capables de fournir des directives claires pour l’utilisation sécuritaire des psychédéliques à faible dose dans un contexte thérapeutique.

Source : Neuropsychopharmacology